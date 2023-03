Soudan: Jaber préside la réunion du Haut Comité National des Nations Unies

Khartoum — Le Haut Comité National des Nations Unies a tenu une réunion aujourd'hui au Palais Républicain, présidée par le Membre du Conseil de Souveraineté Transitoire (CST), Lieutenant Général Ibrahim Jabir.

La réunion a discuté le rapport du Secrétaire Général des Nations Unies sur la situation au Soudan et les activités de la Mission Intégrée des Nations Unies d'Assistance à la Transition au Soudan (UNITAMS), ainsi que la résolution du Conseil de Sécurité n° 2676 sur les sanctions stipulées par la résolution du Conseil de Sécurité n° 1591 pour l'année 2005, en plus de la participation du Soudan aux réunions de la 52e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme à Genève.

L'ambassadeur Mohamed Saeed Hassan, chef du département de la paix et des affaires humanitaires au ministère des affaires étrangères, a déclaré à la presse que la réunion a abordé les axes du rapport périodique du Secrétaire Général des Nations Unies sur la situation politique, économique, sociale, humanitaire et sécuritaire au Soudan et le niveau de mise en oeuvre du mandat de MINUAD, indiquant que la réunion a fait des remarques sur certains aspects du rapport, en se concentrant sur la mise en oeuvre de la matrice des exigences de transition et les priorités du Soudan à cet égard.

L'ambassadeur Hassan a ajouté que la réunion a également discuté le contenu de la résolution du Conseil de Sécurité n° 2676 publiée le 8 Mars 2023 et le développement positif de cette résolution qui fixe une limite de temps pour les sanctions établies conformément à la résolution 1591 de 2005, par rapport aux résolutions précédentes sur le même sujet.

La réunion a remercié tous les États membres du Conseil de sécurité qui ont soutenu la position du Soudan.

En ce qui concerne la participation de la délégation Soudanaise aux activités de la 52e session du Conseil des Droits de l'Homme à Genève et ce qui s'est passé lors de la session spéciale sur le Soudan le 3 Mars, qui comprenait une mise à jour orale et un dialogue interactif, la réunion a fait l'éloge du soutien que le Soudan a reçu des États membres du Conseil des pays frères et amis.

Le directeur du département de la paix et des affaires humanitaires du ministère des affaires étrangères a déclaré que la réunion a abouti à un certain nombre de recommandations sur les questions débattues.