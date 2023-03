Congo-Kinshasa: Derniers hommages - une journée consacrée à Damien Pwono au Musée de Kinshasa

L'Institut national des arts (INA) organise, le 18 mars, une cérémonie académique en mémoire de son regretté directeur général décédé le 7 mars, à Pittsburgh, en Pennsylvanie.

De nombreuses délégations et personnalités de la ville et étrangères sont attendues la matinée du 18 mars au Musée de Kinshasa. Quant à la cérémonie officielle d'hommage au Dr Damien Pwono Mandondo, elle débutera à 13h00 avec une procession dans l'enceinte du site. Le comité de gestion, les professeurs, les autorités décanales, le personnel scientifique et administratif le feront au pas d'une animation musicale orchestrée par l'INA.

Il s'ensuivra une projection de témoignages glanés à travers le monde en prélude à l'hommage académique. Il sera clos par le témoignage du directeur général honoraire de l'INA, en l'occurrence le Pr Yola Lye Mudaba. Un intermède musical fera une transition entre ce premier moment et les témoignages successifs du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Muhindo Nzangi, du personnel de l'INA et de la coordination des étudiants de cet institut.

Un intermède théâtral est censé faire le pont entre cette première partie essentiellement académique organisée en une heure et la seconde qui sera animée par la grande famille du regretté directeur général résidant à Kinshasa. En effet, l'INA renseigne que cette dernière va entrer en danse à partir de 14h30. Les témoignages respectifs des amis et de la famille seront suivis d'un intermède musical qui donnera le ton de la fin de la cérémonie du jour à 15h30.

L'INA informe que le programme de la journée comprend un second moment fort. Pour ce faire, la première étape organisée en présentiel à Kinshasa achevée, toute l'assistance assistera aux obsèques organisée aux États-Unis par visioconférence. Ainsi, c'est à partir de 15h 35 que sera établie une connexion permettant de suivre la cérémonie de Pittsburgh en direct, fait-on savoir.

Célébration de la vie d'un grand homme

Il est bon de souligner que la famille vivant aux États-Unis, de son côté, commence son programme funéraire ce 17 mars à partir de 15h00, heure de Pittsburgh. Pour cela, elle a invité ses amis et connaissances à " La célébration de la vie " de leur cher " bien-aimé mari, père, fils et frère " disparu. La première partie consistera à s'incliner devant la dépouille. Elle devrait durer quatre heures, soit de 15h00 à 19h00. Puis, l'on procèdera, à partir de 19h15, à la cérémonie proprement dite qui est désignée de la sorte : " Hommage et célébration de la vie d'un grand homme ". Tout le reste de la nuit sera meublé par un hommage évangélique ponctué par des chants congolais. Ce, à partir de 21h30.

En ce qui concerne le service funéraire auquel Kinshasa assistera en ligne, il débutera à 10h00, heure de de Pittsburgh, à la Saint-Jude Parish - Sacred Heart Church. L'office de l'Eglise catholique sera suivi de l'inhumation au cimetière Allegheny (Allegheny Cemetery), l'un des plus grands et des plus anciens lieux de sépulture de la ville pennsylvanienne. Tout comme à Kinshasa, le cocktail servi à la suite de l'enterrement marquera le clou de la longue journée. Dans la capitale congolaise, il débutera à 9h30 en musique, dans la méditation.