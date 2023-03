Angola: Le Parlement angolais considère la technologie comme un moyen d'autonomiser les femmes

Luanda — Le président par intérim de l'Assemblée nationale, Américo Cuononoca, a considéré, ce jeudi, à Luanda, le secteur technologique comme un outil puissant pour le renforcement, le leadership et l'autonomisation socio-économique des femmes.

Américo Cuononoca, qui s'exprimait à l'ouverture de l'atelier sous le thème "Les femmes et les technologies de l'information", a déclaré que le secteur de la technologie est stratégique et transformateur, et peut rendre les femmes et les filles plus résistantes aux vestiges du patriarcat.

Dans cette perspective, le dirigeant a souligné que la participation et l'autonomisation des femmes doivent être multidimensionnelles et interconnectées.

"On ne peut pas parler d'avancées des sociétés sans parler de l'évolution de la condition des femmes et des filles, liée à l'innovation, aux mutations technologiques et éducatives à l'ère du numérique", a-t-il souligné.

Pour lui, la mondialisation a apporté de nouveaux défis et combats dont la discussion est urgente, sous peine de produire de nouvelles formes d'assujettissement des femmes dans une dimension cruciale de la révolution numérique.

Cette rencontre d'une journée a eu lieu à l'Assemblée nationale et a réuni des femmes parlementaires et celles des organisations non gouvernementales.