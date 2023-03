Angola: Le pays et Cuba renforcent leur partenariat pour la diffusion de leur histoire commune

Luanda — L'Angola et Cuba feront paraître désormais, avec une plus grande régularité, des publications sur la vie et l'oeuvre des dirigeants politiques des deux pays, à la suite de la signature, ce jeudi, à Luanda, d'un accord entre le Mémorial António Agostinho Neto et le Centre Culturel Fidel de Castro à Cuba.

L'accord vise une plus grande collaboration avec des publications d'ouvrages, des conférences et des conférences, diffusant la révolution historique d'Agostinho Neto et de Fidel Castro à la nouvelle génération.

Pour le directeur général du Mémorial António Agostinho Neto, António Fonseca, qui a signé pour la partie angolaise, l'accord permettra la diffusion historique, l'échange scientifique et culturel.

Il a déclaré que l'accord faciliterait également l'augmentation de la recherche et la diffusion de la vie et de l'oeuvre des dirigeants des révolutions angolaise et cubaine et transmettra aux nouvelles générations les valeurs qu'ils ont cultivées.

"Cuba a toujours été du côté de l'Angola et tous deux ont généré des informations dispersées qui doivent être rassemblées pour l'historiographie des deux États", a-t-il déclaré.

La contre-signature sera faite à Cuba, par le directeur du Centre Culturel Fidel Castro, cependant, l'acte du côté angolais a été témoin par l'ambassadrice de Cuba en Angola, Esther Armenteros.

A l'occasion, la diplomate cubaine s'est montrée satisfaite parce que les deux institutions ont le même objectif, celui de préserver la mémoire des deux dirigeants.

"Que ce soit le début d'une collaboration efficace", a-t-elle souhaité.