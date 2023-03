Afrique: CAN 2024 - La RDC sans Gédéon et Pelly Ruddock Mpanzu contre la Mauritanie

C'est sans quelques joueurs blessés en clubs que la République démocratique du Congo (RDC) fera face à la Mauritanie, dans le cadre de la double confrontation comptant pour les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN).

Le sélectionneur des Léopards de la RDC, Sébastien Desabre, composera sans certains joueurs. Ceux-ci ont cependant figuré sur la liste des vingt-neuf retenus pour la double confrontation du 24 et 28 mars 2023 contre les Mourabitounes de la Mauritanie, en troisième et quatrième journées des éliminatoires de la CAN prévue pour 2024 en Côte d'Ivoire.

Pelly-Ruddock Mpanzu ne pourra pas honorer sa sélection. Le joueur de Luton Town en Championship anglaise est blessé. Sébastien Deasabre, qui avait établi aussi une liste des réservistes, pourra faire le choix entre Samuel Bastien de Burnley (Championship anglaise), Tristan Muyumba de Guingamp (L2 France) et Mika Miché du FC Saint-Eloi Lupopo pour remplacer le milieu défensif blessé. Bien avant Panzu, le latéral droit Gédéon Kalalu de Lorient, en L1 France, déclarait forfait lui aussi pour la double confrontation contre la Mauritanie, également pour raison de blessure. Le technicien français a rappelé de la liste des réservistes Dieumerci Mukoko Amale de Difaa El Jadida au Maroc.

Etant sur la pré-liste des quarante-deux joueurs, l'attaquant Grady Diangana ne sera pas présent pour sa première venue chez les Léopards. Le joueur de West Bromwich Albion (Championship anglaise) s'était lui aussi blessé, le 3 mars, au cours du match de championnat contre Middlesbrough. Les autres absents importants de ce match, -et qui ne figuraient déjà pas sur les deux listes-, sont Neeskens Kebano de Fulham en Premier League anglaise, Edo Kayembe de Watford en Championship anglaise, et le buteur Ben Malango de Qatar SC, tous blessés.

Sébastien Desabre, qui a l'obligation d'engranger des points au cours de ces deux rencontres, va donc composer avec d'autres joueurs tels Jordan Ikoko sur le flanc droit de la défense, Aaron Tshibola dans la récupération au milieu de terrain et, surtout, Cédric Bakambu, meilleur buteur de la saison régulière en Grèce avec treize buts marqués en vingt-deux apparitions avec Olympiakos de Pirée, et des jeunes comme Silas Katompa de Stuttgart en Allemagne, William Balikwisha du Standard de Liège en Belgique, etc. Rappelons que les Léopards sont actuellement derniers du groupe, avec zéro point après les deux défaites, à domicile contre le Gabon en première journée et à Khartoum contre le Soudan en deuxième journée de ces éliminatoires.