Congo-Kinshasa: Développement à la base - La Grande Orientale s'en remet à Félix Tshisekedi

Le chapiteau de la Cité de l'Union africaine a servi de cadre, dans la soirée du 15 mars, à une rencontre citoyenne entre le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et les représentants de la Dynamique des leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale.

L'occasion a été donnée à la Grande Orientale, représentant les forces vives de l'espace communautaire regroupant les provinces de Haut-Uele, de Bas-Uele, de l'Ituri et de la Tshopo, de soumettre au garant de la nation ses doléances en rapport avec le développement de ces différentes entités. Les doléances exprimées se sont cristallisées autour du besoin ressenti de voir des actions à impact visible être amorcées dans les meilleurs délais dans ce coin du pays afin de conjurer sa précarité existentielle.

Les problèmes soulevés ont été de divers ordres (sécuritaire, socioéconomique, politique et divers). Dans le domaine des infrastructures, il a été suggéré la réhabilitation des différentes routes nationales transversales afin de favoriser la connectivité entre provinces. De la réhabilitation de la Centrale hydroélectrique de la Tshopo à Kisangani à la relance des industries manufacturières et agro industrielles telles que Sotexi et Inera/Yangambi, en passant par l'équipement de l'hôpital général de référence de Buta, rien n'a été éludé.

Au plan politique, les leaders et communautaires de la Grande Orientale ont exigé une meilleure représentativité de leurs ressortissants à différents postes de responsabilité. Sur le plan sécuritaire, la Dynamique a recommandé le rapatriement sans conditions des anvahisseurs étrangers armés "Mbororo" dans leurs pays d'origine, mais aussi, la neutralisation de toutes les forces étrangères qui écument ce coin du pays. Dans la foulée, la Dynamique a proposé la levée urgente de l'état de siège suivie de l'organisation urgente d'une table ronde pour la paix, la sécurité et le développement de l'Ituri.

Au plan socioéconomique, l'occupation anarchique des sites miniers par des sujets étrangers au mépris des lois de la République en complicité avec certains compatriotes a été dénoncée. Le chef de l'État a été invité à s'impliquer davantage dans ce dossier pour mettre définitivement fin à cette situation déplorable. Dans la foulée, la Dynamique a exprimé son soutien total et indéfectible au président Félix Tshisekedi à qui elle a promis ses suffrages lors des prochaines joutes électorales.

Après avoir écouté les doléances des uns et des autres, le président de la République, Félix Tshisekedi, a rassuré ses interlocuteurs en déroulant succinctement sa vision pour le Congo à travers le Programme de développement des 145 territoires qui constitue un des maillons. La réalisation de ce programme, a-t-il assuré, permettra de résoudre un certain nombre des problèmes évoqués du fait de la viabilité dont bénéficieront dorénavant les territoires.

Cette approche atténuera l'effet de délaissement des territoires au profit des grands centres urbains. Le chef de l'État a également mis un point d'honneur sur la transformation locale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo qui bénéficieront désormais d'une plus value. Il a, pour ce faire, invité la population locale à s'approprier ce programme, à assurer la surveillance et le suivi nécessaire.