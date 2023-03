Afrique: FIFA - Le Congrès contre la mise en place d'une commission de normalisation à la FECOFA

Les associations membres de la Confédération africaine de football (CAF), réunies en congrès à Kigali, au Rwanda, ont décidé mercredi, contre la mise en place d'une commission de normalisation à la Fédération congolaise de football association (FECOFA), tel que souhaité et proposé par le secrétaire général de la CAF, Veron Mosengo.

Le Congolais Veron Mosengo qui connait et maîtrise bien la gestion de ses compatriotes, a réussi à placer deux envoyés de la FIFA-CAF à la FECOFA, qui travaille en temps plein avec les membres du comité exécutif en place, s'occupant respectivement des Finances et des questions juridiques. Et comme si cela ne suffisait pas, Veron Mosengo a carrément proposé à la CAF de mettre en place une commission de normalisation qui devait gérer la FECOFA jusqu'à l'organisation des élections crédibles et transparentes. Le dossier en rapport avec le prétendu détournement de 1,7 million de dollars américains de la FIFA alloué à la FECOFA pour le développement du football congolais serait à la base de cette décision de Veron Mosengo.

Ainsi, la question a été soumise aux associations membres de la CAF en congrès à Kigali, qui, après un débat houleux, raconte la source, se sont inscrites en faux sur cette proposition. Les sociétaires de la CAF ont trouvé cette manière de faire les choses comme une ingérence sans pareille. Et pourtant, le comité exécutif actuel que pilote Donatien Tshimanga Mwamba a donc manisfesté sa volonté au cours de sa séance extraordinaire de travail de lundi dernier axé sur l'analyse du projet du chronogramme d'aller finalement aux elections, qui s'étendront jusque dans les entités subordonnées. Le processus à ce stade, est donc irréversible. Il se fait d'ailleurs en harmonie avec la FIFA et la CAF. Donatien Tshimanga et ses copains n'attendent plus que la publication de ces Statuts dans le journal officiel, d'autant plus que sa certification au ministère de la Justice, et son dépôt au journal officiel a déjà eu lieu. Les élections ont été fixées en mois de juillet prochain.