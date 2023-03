Congo-Kinshasa: A l'initiative de 'La génération Jean-Pierre Muanda' MSC - Laurent Batumona honore les Femmes de Kinsuka

L'Honorable Laurent Batumona a célébré la Journée internationale de la Femme avec les mamans de Kinsuka, dans la commune de Mont-Ngafula. A l'initiative de l'Asbl La Génération Jean-Pierre Muanda, cette Journée a pris une nouvelle dimension avec le Mouvement de Solidarité pour le Changement.

Les femmes qui vendaient à même le sol leurs marchandises ont été honorées par l'Honorable Laurent Batumona qui leur a offert un marché avec des étalages construit sur fonds propres du MSC à travers la Génération Jean-Pierre Muanda. Après avoir communié avec ces mamans de Kinsuka, son cortège s'est ébranlé vers le Camp Luka où il a assisté à une cérémonie d'adhésion populaire à laquelle Monique Sekana Mbombo a acheté sa carte de Membre du MSC à mille dollars américains.

Le Mouvement de Solidarité pour le Changement met l'accent tout particulier sur la promotion et la croissance en faveur des femmes, pour faire de cette commémoration, un point de ralliement et de soutien en faveur des droits et la participation des femmes à la vie politique et économique, a clarifié l'Honorable Batumona.

S'inspirant du thème retenu cette année par la RDC, à savoir : " Education Numérique Egalitaire pour la Paix et l'autonomisation des femmes et filles en RDC ", il a recommandé aux mamans de Kinsuka de réfléchir sur les conditions de vente et les performances de Jean-Pierre Muanda qui déploie les efforts dans le cadre de la vision sociale du MSC en vue de construire un marché qui permet aujourd'hui de vendre proprement en mieux communiquant avec les autres.

"L'inauguration de ce petit marché moderne, initié par le dignitaire de Mbudi ; Jean-Pierre Muanda, attend la validation de l'Autorité provinciale de la Ville province de Kinshasa pour qu'il soit ouvert au public".

Dans leurs doléances, les femmes de Kinsuka ont demandé à l'Autorité Morale du MSC d'être leur porte-parole auprès du Président de la République, Félix Antoine Tshilombo, en ce qui concerne la modernisation de la route de caravane qui relie Mbudi, Kinsuka et Lutendele qui désengorge la route de Matadi afin de leur permettre la mobilité.

Elles n'ont pas oublié, non plus, de plaider pour l'électrification, l'insécurité avec les kulunas et les menaces des érosions.

L'Honorable Laurent Batumona a insisté sur l'importance de la promesse du Président Félix concernant les infrastructures routières. C'est chose faite ici à Mbudi.

"Un aspect à prendre en compte dans tous les aspects de la consolidation de la paix, du programme social dont l'épanouissement de tous sera le fruit d'un engagement du personnel du Chef de l'Etat, collectif des hommes et des femmes, vivant en société, pour construire la RDC". C'est à niveau qu'il a rappelé, par ailleurs, les échéances électorales où il recommande à soutenir Fatshi pour son deuxième mandat pour parachever, c'est qu'il a commencé de faire.

Camp Luka Monique Sekana Mbombo achète sa carte du MSC à Mille dollars

"Je suis très heureuse d'appartenir au Mouvement de Solidarité pour le Changement. Un parti dont le leader est connu d'un homme visionnaire et sincère, Laurent Batumona ", a témoigné Mme Monique Sekana.

Cet acte a permis une adhésion populaire de près de sept cent nouveaux adhérents au MSC. Ceci prouve qu'on accorde une grande importance au MSC.

"Nous nous engageons désormais à accompagner l'Honorable Batumona dans sa vision de faire du sociale la "priorité des priorités". Devant une foule nombreuse, l'Histoire retiendra que le MSC demande aux femmes congolaises de prendre leur place dans la société. "Le MSC a lancé une campagne d'armement patriotique ou nous appelons les jeunes filles et garçons à s'enrôler dans l'armée pour que demain, ils deviennent des hauts gradés", a-t-il conclu.