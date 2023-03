Congo-Kinshasa: Modernisation du Port de Matadi dans son terminal des conteneurs, SCPT-Groupe MSC - Sama Lukonde préside la séance de signature du PV de poursuite des négociations

Dans le cadre de la modernisation du Port de Matadi, le Premier Ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, a présidé, ce 15 mars 2023 à la Primature, la séance de signature du PV de poursuite des négociations avant l'entrée en vigueur du contrat de concession entre l'Etat congolais, à travers la Société congolaise des Transports et Ports (SCTP) et le Groupe qatari Mediterranean Shipping Company SA, (MSC).

Ce partenariat vise notamment l'aménagement, l'équipement, et l'exploitation du terminal dédié au traitement des conteneurs. Cette signature concerne le volet des conditions suspensives, mais les discussions vont se poursuivre pour arriver à la version finale en vue du début effectif des travaux.

Outre le Chef du Gouvernement qui a présidé cette séance, la Ministre d'État en charge du Portefeuille, le Ministre a.i des Transports et le Directeur général de la SCTP étaient de la partie, aux côtés de la délégation du Groupe MSC, conduite par son Président, Diego Aponte.

A en croire le Directeur Général de la SCTP, ces travaux, qui seront exécutés dans le cadre du mariage entre son entreprise et le Groupe MSC, vont permettre de faire face à la concurrence et ainsi favoriser la baisse des prix en ce qui concerne l'importation et l'exportation.

" C'est la continuité du mariage qui va avoir lieu entre MSC et la SCTP pour la modernisation du Port de Matadi, dans sa partie traitement des conteneurs. Et aujourd'hui, on était sur le volet des conditions suspensives. Mais les discussions vont continuer encore d'ici deux mois pour arriver à la version finale, afin de pouvoir commencer effectivement les travaux et moderniser le port pour faire face à la concurrence qui nous mine depuis plusieurs années.

Le port sera équipé. Un travail scientifique se fait. On va améliorer sensiblement les conditions internes d'exploitation pour baisser les prix afin que le consommateur final soit servi avec le meilleur des produits sur le marché. Vous savez que quand les conditions internes ne sont pas meilleures, ça fait augmenter les prix. Mais avec l'apport de la technologie, nous aurons la fluidité des produits qui seront soit à l'import soit à l'export, afin de servir les derniers consommateurs ", a dit à la presse Martin Lukusa Tshibangu, Directeur Général de la SCTP.

De son côté, le Président du Groupe MSC, Diego Aponte salue l'évolution positive de ce dossier qui va très bientôt déboucher sur la modernisation du Terminal des conteneurs du Port de Matadi, au bénéfice des populations de la RDC.

" Comme je l'ai évoqué avec son Excellence Monsieur le Président de la République hier soir et encore aujourd'hui avec son Excellence le Premier Ministre, nous sommes ici pour accompagner la vision de votre Président de la République. Et donc on est là pour contribuer à la croissance du pays. C'est un pays qui est magnifique, qui a d'énormes ressources, qui a une très grande population, 100 millions et plus. Donc, je pense que les ports sont fondamentaux pour l'ouverture d'un pays au monde. A travers le terminal de Matadi, à travers les navires de MSC, l'idée est vraiment de moderniser le port de Matadi pour en faire un terminal très compétitif, afin de baisser les prix, dans l'intérêt de l'importateur et exportateur congolais ", a déclaré Diego Aponte.

Selon le Président du Groupe MSC, la première phase d'investissement dans le cadre de ce projet, va coûter 150 millions d'euros. " Les travaux vont commencer très rapidement. Je pense que d'ici à l'été prochain, on pourra déjà commencer à travailler ", a-t-il renseigné.