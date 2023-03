Congo-Kinshasa: Suite au dysfonctionnement à la SOCODA - La FEC suspend le paiement des redevances sur les droits d'auteurs en RDC

Rien ne va à la Société congolaise des droits d'auteurs et des droits voisins (SOCODA COOP- CA). Le conflit d'intérêt et de leadership persiste encore et toujours. Pendant ce temps, l'étau se resserre contre le système Nyoka Longo qui ne veut pas céder le beefsteak à Blaise Bula, nouveau Président du Conseil d'Administration élu de la SOCODA.

Selon la majorité des coopérateurs, le problème s'appelle Nyoka Longo. Car, il a pris en otage la vie de cette coopérative créée par Ordonnance présidentielle pour la gestion collective des droits d'auteurs en République Démocratique du Congo. Les ayant-droits fustigent le comportement du Vieux Bombas qui ne veut pas faire la remise-reprise avec Blaise Bula et son équipe. Ils critiquent sévèrement l'attitude de Nyoka Longo qui se comporte en pyromane en lieu et place de favoriser la paix et la concorde au sein de la société.

Cette situation délétère a fait plonger la SOCODA dans un dysfonctionnement total. Pis encore, elle a terni l'image de la société dans l'opinion nationale. Les partenaires et les autres assujettis n'ont plus confiance en la boite. Cas de la Fédération des Entreprises du Congo (FEC) qui suit de près cette crise persistante au sein de la SOCODA. Tous les indicateurs sont au rouge à cause de la tension entre les sociétaires.

Dans une lettre adressée à ses membres dont une copie pour information est réservée au Ministre de la Culture, Arts et Patrimoines, le patronat congolais annonce la suspension du protocole d'accord signé entre FEC-SOCODA. Cette décision qui est entrée en vigueur, depuis le 13 mars 2023, intervient à la suite du dysfonctionnement de gestion des droits d'auteur au sein de la Coopérative.

"Le dysfonctionnement constaté dans la gouvernance de cette coopérative notamment, en ce qui concerne les personnes habilitées à engager le Conseil d'Administration et la Direction Générale, justifie cette décision. Ce qui permettra de sécuriser les paiements des redevances durant cette période", souligne l'Administrateur délégué de la FEC.

Par conséquent, la FEC appelle tous ses membres d'arrêter momentanément le paiement des redevances sur les droits d'auteurs et les droits voisins à la SOCODA jusqu'à l'aboutissement des concertations qui auront lieu avec la Coopérative dans les tous prochains jours.

Ainsi, les coopérateurs s'en remettent à la justice congolaise qui a tout pouvoir de résoudre cette crise. Elle est la seule à dire le droit conformément aux statuts et textes légaux qui régissent la SOCODA.

Rappelons que la crise au sein de la SOCODA a commencé depuis l'année 2021 lorsque les sociétaires contestaient l'élection de Nyoka Longo à la présidence du Conseil d'administration. Elle s'est amplifiée davantage lorsque le Directeur Général de la société a publié un rapport accablant qui révèle le détournement et immixtion dans la gestion par le PCA.