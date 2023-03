Afrique: Elim. CAN 2023 - Aliou Cissé zappe dix mondialistes et publie une liste de 24 joueurs avec le Sénégal

Aliou Cissé, le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, a publié une liste de 24 joueurs retenus pour affronter le Mozambique lors des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2024. Ces rencontres se dérouleront les 24 et 28 mars 2023. Dix joueurs ayant pris part à la dernière Coupe du Monde sont absents de cette liste.

Edouard Mendy le portier de Chelsea a été écarté. Le joueur de 30 ans vient de reprendre les entraînements après sa blessure au doigt. En plus du gardien de Chelsea, Cissé s'est passé de plusieurs autres mondialistes. Respectivement blessés depuis le Mondial, Abdou Diallo et Cheikhou Kouyaté n'ont pas été retenus, tout comme Pape Abou Cissé et Fodé Ballo-Touré, qui peinent à s'imposer respectivement à l'Olympiakos et à l'AC Milan. Famara Diédhiou, en manque de temps de jeu à Granada, Mamadou Loum Ndiaye, Moustapha Name ne prendront pas part à cette double confrontation avec le Mozambique. Nicolas Jackson, pourrait lui intégrer les U23.