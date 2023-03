Afrique: Président du Symposium des Conférences Episcopales d'Afrique et Madagascar, Le Cardinal Fridolin Ambongo félicite le Pape François pour ses 10 ans de pontificat

Le Pape François a tenu à remercier officiellement le Cardinal Fridolin Ambongo pour le travail accompli à l'issue de sa visite en République démocratique du Congo. Le souverain pontife s'est dit particulièrement heureux de la rencontre avec les jeunes au stade.

Il a indiqué: " J'ai vu une Eglise en croissance, jeune et généreuse. Allez de l'avant ! Que le Seigneur continue d'envoyer des vocations sacerdotales et religieuses à Kinshasa". Et d'instruire le Cardinal : " Prends soin de bien les former ".

Cependant, en sa qualité de président du Symposium des Conférences Episcopales d'Afrique et Madagascar (Sceam), l'archevêque métropolitain de Kinshasa, le Cardinal Ambongo a félicité le pape François pour ses 10 ans de pontificat. Il a fait savoir que le souverain pontife a fait preuve d'un leadership prophétique, avec le zèle d'un serviteur de l'Evangile qui entre en dialogue avec le monde entier; témoignant d'une attention particulière pour les pauvres, les migrants et les réfugiés.

Parlant au nom des peuples du continent, l'archevêque de Kinshasa souligne que François a "touché de la main et du coeur les 1.340.598.147 habitants de l'Afrique qui vivent ces situations difficiles". Tout en remerciant le Saint Père pour sa proximité et sa sollicitude envers le continent, il exprime la profonde reconnaissance de l'Afrique qui a eu la joie de l'accueillir à cinq reprises. En terre africaine où il a visité un total de dix pays en dix ans, François a apporté l'espoir, il a prié pour la paix, la justice et la réconciliation. Il a aussi aidé "à faire entendre notre voix pour notre indépendance économique" reconnait le président du Sceam.

Pendant ses dix années de pontificat, écrit le cardinal Ambongo, François a fait preuve d'un leadership prophétique et du zèle d'un serviteur qui dépassent les frontières de l'Eglise catholique, en entrant en dialogue avec le monde entier. Il rappelle les mots du pape sur la fraternité sans frontière dans Fratelli Tutti: "si nous voulons un monde plus fraternel, nous devons éduquer les nouvelles générations à reconnaître, valoriser et aimer toutes les personnes indépendamment de leur proximité physique, indépendamment du point de la terre où chacun est né ou vit". Il fait aussi allusion à Laudato Sii, en reprenant ces paroles: "l'écologie humaine est inséparable de la notion de bien commun, un principe qui joue un rôle central et unificateur dans l'éthique sociale".

Apôtre de la miséricorde divine, missionnaire de l'Evangile

Le cardinal Ambongo souligne aussi que le pape s'est révélé "apôtre de la miséricorde divine", en proclamant le jubilé extraordinaire dont la porte sainte avait été ouverte par François à Bangui lors de son voyage en Centrafrique en novembre 2015. Le président du Sceam constate en outre une particularité dans l'option missionnaire de ces dix dernières années, qui transforme tout et "fait en sorte que les coutumes, le langage et toute la structure ecclésiale deviennent un canal d'évangélisation du monde actuel plutôt qu'un moyen d'auto préservation", comme le Saint Père l'écrit dans Evangelii Gaudium (EG, n.27).

Du 11 au 19 mars 2023, des célébrations liturgiques et paraliturgiques sont prévues "dans les quatre coins du continent africain et de ses îles en action de grâce pour le don de votre pontificat et aussi pour renouveler notre adhésion aux enseignements de l'évêque de Rome et notre affection pour le pape François", conclut le président du Sceam.