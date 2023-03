Afrique de l'Est: Madagascar - Japon - Un don de plus de 7,5 millions USD pour la mécanisation agricole

La coopération entre Madagascar et le Japon datant de plus de 60 ans, ne cesse de se renforcer, notamment, dans le domaine du développement du secteur de l'agriculture.

Les deux pays ont échangé leurs expériences et leur savoir-faire en vue de promouvoir ce secteur porteur faisant le pilier de développement de Madagascar à travers la mise en oeuvre de différents projets dont entre autres, le projet PAPRiz, le projet " Fy Vary " et le projet " PC 23 ". Et dans le cadre du plan de développement économique et social, le Japon a remis un don portant une valeur de plus de 7,5 millions USD en vue de développer la mécanisation agricole dans la Grande île. C'est ce qu'on a appris lors de la signature des échanges de notes concernant l'acquisition d'engins et de matériels agricoles entre l'ambassadeur du Japon à Madagascar, SEM Abe Koji, et la ministre des Affaires étrangères, Yvette Sylla hier à Anosy, et ce en présence du ministre de l'Agriculture et de l'Elevage, Harifidy Ramilison.

Riziculture moderne

Ce don est composé, notamment, de neuf tracteurs de 100CV, de 2 tracteurs de 30CV, de 4 semoirs de 10 lignes, de 11 charrues réversibles, de 11 remorques, de 44 repiqueuses, de 8 moissonneuses, de 8 riz destoner, de 6 Grind Mill pour le charbon balle du riz. Madagascar est en même temps doté de 43 motopompes, de 10 000 boîtes de pépinières, d'un camion de type cargo de 4 Tonnes et de 8 camions de type cargo de 2 Tonnes, sans oublier le sulfate d'ammonium. Il faut savoir que les centres de recherche FOFIFA ainsi que les pôles de productions rizicoles appuyés par les directions régionales du ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, tels que Marovoay et Alaotra Mangoro, en seront les bénéficiaires. Ce qui permettra de booster la production rizicole. " Ce projet de don est en parfaite alignement avec notre Stratégie Nationale de Développement Rizicole (SNDR) qu'on vient de mettre à jour et valider récemment. L'acquisition de ces matériels va ainsi permettre de poursuivre une riziculture moderne à travers la mécanisation combinée à la vulgarisation à grande échelle des techniques PAPRIZ dans les régions. Ce qui va contribuer à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire de Madagascar ", tient à préciser le ministre Harifidy Ramilison, à cette occasion.

Grenier à riz

En revenant sur les appuis du Japon au développement rizicole de la Grande île, le projet PAPRiz a permis aux nombreux exploitants agricoles d'augmenter leur rendement de productivité à 5,58 tonnes/ha en moyenne. Et dans le cadre du projet de recherche et d'appui technique " Fy Vary ", deux nouvelles variétés de semences de riz certifiées sont homologuées. Elles sont adaptées aux conditions pédologiques de nos terrains dits peu fertiles tout en ayant une forte résistance et une croissance rapide. Quant à la mise en oeuvre du projet PC 23, un barrage hydro-agricole a été réalisé en vue d'assurer l'irrigation de 10 000 ha de rizières à Alaotra Mangoro. Par ailleurs, un accord de don a été signé en octobre dernier dans le but de développer des champs et des installations pour la production à grande échelle de semences de riz à Madagascar. Outre l'atteinte de l'autosuffisance en riz, toutes ces actions de coopération visent à refaire de la Grande île, le grenier à riz de l'Océan Indien.