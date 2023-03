Madagascar: Contexte électoral - Le syndicat des magistrats exhorte un ' environnement apaisé '

Les projecteurs sont braqués sur la Commission électorale indépendante et les juges électoraux de la Haute cour constitutionnelle. Depuis quelques mois, les locataires de la villa à Ambohidahy, tous des magistrats, sont la cible des critiques de la classe politique, et particulièrement des opposants. On reproche à la bande à Florent Rakotoarisoa un " manque de garantie d'impartialité " compte tenu du parcours politique de ce président de la HCC qui a passé presque toute sa carrière depuis 2009 dans le giron TGV. Ce magistrat de carrière, devait, pourtant, piloter l'instruction de tous les dossiers liés aux élections suivant les dispositions légales que lui offrent la constitution en matière électorale. Mais, devant les détracteurs du régime, il n'inspire pas confiance.

Hostilités

Dans cette ambiance intervient, ainsi, le syndicat des magistrats. " Seule une justice saine, indépendante et au-dessus de toute considération partisane, peut garantir la paix sociale " a évoqué, hier, dans un communiqué le SMM. Un défi immense que laisse alors ce syndicat à tous les acteurs d'apprécier l'importance d'un tel engagement dans ce contexte pré-électoral. " Madagascar a besoin d'un environnement apaisé à la veille des élections présidentielles " soutient le SMM. Un apaisement auquel, d'ailleurs, se voue tous les observateurs devant les hostilités qui prennent déjà du terrain au niveau des champs de communication.

Constat amer

Les magistrats syndiqués demeurent convaincus, que la justice n'est toujours pas en bonne santé. "Le SMM exprime sa préoccupation face à une énième dégradation de l'environnement judiciaire en cette année d'élection présidentielle " constatent-ils. Ils ont manifesté dans leur déclaration publiée hier ce constat amer de la situation qui prévaut au niveau de la justice. Et ils pointent du doigt un Exécutif qui " creuse le décalage entre les grands discours et les décisions prises aussi bien de manière officielle qu'en coulisses ". L'actuel bureau du syndicat dit tout haut ce que beaucoup de magistrats partagent hors caméra.

CSM

Le SMM alerte sur la " dégradation de l'environnement judiciaire ". Notamment à travers le cas du pôle anti-corruption, évoque la déclaration. " La mise en place des pôles anti-corruption résulte d'un très long et difficile processus concerté avec les partenaires techniques et financiers, et que les velléités récentes de les museler pourraient avoir des conséquences lourdes et pérennes sur la vraie lutte anticorruption à Madagascar " prévient ce syndicat. Il fait appel, à cet effet, à la " prise de responsabilité " du Conseil supérieur de la magistrature qui doit " jouer entièrement son rôle de garant de l'indépendance de la Justice au même titre que les autres structures analogues à travers le monde ".