Madagascar: Ressources halieutiques - Concertation sur les nouvelles réglementations à Antsirabe

L'atelier a commencé hier et ne se terminera que ce jour à l'hôtel Blue Sky à Antsirabe.

Selon le ministère de la Pêche et de l'Economie Bleue (MPEB), les participants à cet atelier technique concoctent l'amélioration des lois et réglementations qui régissent la pêche et l'aquaculture à Madagascar. Les travaux ont commencé hier, dans la grande ville de la région Vakinankaratra, avec la participation des experts de l'IOS Partner, soutenus par le projet SWIOFish 2 financé par la Banque mondiale. L'objectif est de réformer les réglementations dont l'amélioration de certains aspects nécessite encore des études techniques spécifiques. D'après les informations, 14 points seront discutés durant les deux jours de l'atelier.

Des descentes sur terrain sont également prévues, pour des discussions avec les différents acteurs du secteur de la pêche et de l'aquaculture, avant l'élaboration des textes qui seront proposés au ministère de tutelle, en vue d'une soumission au Conseil de Gouvernement. Selon le ministère, cet atelier fait suite aux efforts déjà menés par la direction des affaires juridiques MPEB, pour une bonne gestion et une professionnalisation des activités de pêche et d'aquaculture à Madagascar.