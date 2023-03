Madagascar: Communication sur les risques - Les médias invités à entrer dans la danse

Le rôle clé des médias dans la communication sur les risques et engagements communautaires. Tel étant l'objet de la rencontre d'information et de plaidoyer qui a eu lieu, hier, entre les hauts responsables des médias et ceux du ministère de la Santé publique et l'OMS Madagascar.

Face aux risques sanitaires et aux maladies à potentiel épidémique, notamment, mais également face à tout autre risque, danger ou menace pouvant affecter la survie, la sécurité et le bien-être économique et social des populations, les médias ont, en effet, un rôle à jouer en leur qualité de relais de communication privilégié. L'expérience de la pandémie de Covid-19 ces trois dernières années, a été l'une des expressions de cette forme de communication, particulièrement nécessaire notamment face à la propagation des rumeurs.

La communication sur les risques et engagements communautaires, discipline assez nouvelle, s'est particulièrement développée, ces dernières années, parlant de risques et d'urgences sanitaires. Hier, elle a été au coeur des attentions face aux hauts responsables des médias. En deux mots elle vise à faire en sorte que les personnes à risque puissent être en mesure de prendre des décisions, en connaissance de cause, grâce à des informations exactes et fiables, pour atténuer les effets du danger auquel ils font face, tels les épidémies, et ce, pour prendre des mesures de protection et de prévention. Les médias étaient ainsi invités à adhérer à cette démarche en jouant leur rôle de relais de communication et de moteur de mobilisation, face à d'éventuels risques, notamment sanitaires.

Les médias, de leur côté, n'ont pas manqué d'exprimer à leur tour, leurs désidératas, notamment en matière d'accès à l'information au niveau des sources officielles. Un autre volet, celui de la malnutrition a, par ailleurs été mis en avant, afin d'être considéré par les professionnels des médias comme un risque sérieux au même titre que les maladies à potentiel épidémique.

Ne s'arrêtant pas en si bon chemin, les acteurs de cette rencontre d'hier, prévoient déjà de prochaines rencontres, pourquoi pas de manière plus régulière, afin d'avancer encore plus dans cette voie de la communication sur les risques et engagement communautaire.