Madagascar: Production d'énergie - Vers l'accélération des projets financés par la BAD

Les représentants de la BAD et ceux du ministère de l'Energie et des Hydrocarbures multiplient leurs rencontres, dans le but d'accélérer la mise en oeuvre des projets communs, dans le secteur de l'énergie.

Les projets pour la réalisation du Velirano n°2 concernant l'accès à l'énergie pour tous avancent désormais à grand pas. C'est ce que confirment les partenaires de développement qui soutiennent le développement du secteur énergétique à Madagascar. Le 14 mars dernier, c'était la délégation du Groupe de la BAD (Banque africaine de développement) - conduite par Leila Mokaddem, Directeur général de la BAD pour la région Afrique australe - qui a rencontré le ministre de l'Energie et des Hydrocarbures, Solo Andriamanampisoa à son bureau à Ampandrianomby. Ce mois de mars 2023, il s'agit de la deuxième rencontre entre les deux parties, après la visite du 8 mars. " Nous avons discuté de la mise en oeuvre et de l'accélération des projets communs du ministère de l'Energie et des Hydrocarbures (MEH) et de la BAD, si l'on ne cite que le projet Sahofika ou encore le PRIRTEM (Projet d'Interconnexion et de Renforcement des Réseaux de Transport d'Energie Électrique à Madagascar) ", ont indiqué les représentants du MEH, à l'issue de la rencontre.

Même vision

A noter que l'objectif du Gouvernement concernant " l'énergie pour tous " coïncide avec les cinq grandes priorités du Groupe de la BAD, dont l'une consiste à " Éclairer l'Afrique ". Selon les explications, les projets du MEH soutenus par la BAD consistent à accroître la production d'électricité et à améliorer l'approvisionnement en énergie dans la Grande-île, l'interconnexion des réseaux de distribution et le raccordement aux centrales de production comme celle de Sahofika qui produira jusqu'à 192 MW d'électricité. En effet, les projets menés avec la BAD misent également sur les énergies renouvelables, dans l'optique de la réduction des coûts de production et de la protection de l'environnement.

Ces projets contribuent également à la création d'emplois, au progrès technique et à l'amélioration du savoir-faire des employés de la Jirama et des autres acteurs qui opèrent dans le secteur de l'électricité à Madagascar. Bref, le MEH et la BAD multiplient leurs concertations pour suivre de près l'avancement de ces divers projets et résoudre les éventuels blocages qui pourraient survenir. Comme toujours, le Groupe de la BAD met en avant sa volonté à soutenir le développement de la Grande-île, qui est d'ailleurs un pays privilégié par le président de cette institution financière.