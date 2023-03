Congo-Kinshasa: Guerre dans l'Est de la RDC , Patrick Onoya - 'L'Etat de siège a permis de bloquer le trafic illicite des minerais qu'il y avait...'

Patrick Onoya, président de l'Asbl Action Fatshi et haut cadre de l'UDPS jette des fleurs aux efforts fournis par le Chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi depuis son arrivée à la magistrature suprême, pour l'instauration de la paix durable et le développement de la RDC.

Invité à l'occasion du quatrième anniversaire de la cellule Ngaba de l'UDPS/Tshisekdedi, cet analyste politique et expert en investissement a, dans une interview, attesté que sur le plan sécuritaire, l'état de siège décrété par le Président de la République à travers le parlement est une barricade contre la " délinquance " minière qui se vivait dans la partie orientale du pays à travers des guerres et rebellions.

A cet effet, il considère que ce qui se passe dans les deux Kivu "avec l'agression de nos voisins" est une sorte de colonisation économique subie par le Rwanda, découlant des années 1997 avec l'avènement de l'AFDL mais, en particulier, en 1998 lorsque la République démocratique du Congo était divisée en 3 parties, permettant ainsi à Kigali d'avoir une main mise sur les minerais de l'Est par l'entremise du RCD. Cependant, il considère que l'état de siège est une mesure qui a mis fin aux aventures dans cette partie du pays. " L'Etat de siège décrété par le Président de la République à travers le parlement à permis de pouvoir bloquer le trafic illicite de minerais qu'il y avait à travers la rébellion ", soutient-il.

Onoya pense qu'à ce jour, grâce à la détermination du Chef de l'Etat de pouvoir mettre un terme à toutes les mésaventures dans tous les secteurs de la vie en RDC, le pays connait progressivement des avancées très significatives qu'il faudra que tous les congolais s'alignent derrière lui et le soutenir car, agence-t-il, c'est l'occasion d'en finir une fois pour toute.

Il sied de signaler que l'initiateur d'action Fatshi répondait à l'invitation du président sectionnaire de Ngaba, à l'occasion de 4 ans de cette section. Sur le champ, avant de clore son intervention, il a donné une brève historique de l'UDPS/Tshisekedi, affirmant que c'est un parti des démocrates issu des efforts des pères fondateurs. " L'UDPS est née le 15 février en 1982.

Précédemment, on a eu l'événement de la lettre de 13 parlementaires au Président Mobutu et l'on retiendra que c'est à cause du non-respect de la constitution liée au manifeste de la N'Sele, que les 13 parlementaires ont dû interpeler le président Mobutu parce qu'il devrait y avoir un second parti. C'est sur et élan démocratique que l'UDPS est née, et nous avons vu les années 1990, qui ont vu l'apparition de parlements débout et aussi les années de dures de 2000, où on a vu la naissance des forces du progrès et dernièrement, vers les années 2015, les motocyclistes.

Par ailleurs, Patrick Onoya a illustré quelques réalisations du Président de la République depuis 2019. "Concernant les actions du Chef de l'Etat, nous avons martelé sur les réalisation faites en ce qui concerne l'enseignement ; plus de 5 mille enfants ont pu rejoindre le chemin de l'école. C'est une première, une réalisation qui touche le panier de la ménagère parce que si par exemple à Kinshasa il y a beaucoup d'écoles privées, à l'intérieur du pays, dans beaucoup d'endroits il n'existe que des écoles publiques et ça, c'est une grande réalisation sans compter d'autres réalisations. Dans les infrastructures ; on voit dans le secteur de l'eau, électricité en passant par la justice avec le recrutement de magistrats et consort ", a-t-il restitué.