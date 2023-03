Madagascar: PIAA - Pour l'urbanisation de grand Tana

Le comité de pilotage du Programme Intégré d'Assainissement d'Antananarivo (PIAA) s'est réuni, hier, au Novotel à Ivandry. Cette rencontre a vu la présence du ministre de l'Aménagement du Territoire et des Services fonciers, Houlder Ramaholimasy. Notons que les zones basses de l'agglomération de la Ville des mille, dans laquelle vit une très grande partie de la population urbaine, sont chaque année vulnérables aux inondations. En effet, les services d'assainissement sont insuffisants et n'arrivent pas à entretenir régulièrement les réseaux et canaux existants. Pour remédier à ces différents problèmes, le PIAA a été mis en place. Ce programme constitue une étape préalable à l'urbanisation des casiers du Grand Tana et à la protection contre l'inondation. C'est également une opportunité pour la réalisation d'un aménagement structuré des réserves foncières de la plaine d'Antananarivo.

Renforcement de capacité

Ce programme est financé par la France à travers l'Agence Française de Développement (AFD) et l'Union européenne à hauteur de 34,18 millions d'euros (équivalent à 143.577.000.000 Ar. et c'est le ministère de l'Aménagement du Territoire et des services fonciers qui en est le maître d'ouvrage. Un don de matériels d'intervention (engins, camions, outils, pick-ups, vélos...) a été effectué aux entités bénéficiaires du programme, dont la CUA, la SMA et l'APIPA dans le cadre de renforcement de capacités. Cette réunion du comité de pilotage porte, entre autres, sur les travaux, les études et le renforcement de capacités ainsi que l'avancement des travaux de PIAA 2. Cette nouvelle phase poursuit les projets initiés lors de la première phase (PIAA 1) pour une durée de cinq ans et la maîtrise d'ouvrage est assurée par le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène.