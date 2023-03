Congo-Kinshasa: Enrôlement des Congolais de l'étranger - Les Congolais de France retenus dans le top d'électeurs

Cinq pays pilotes ont été retenus pour la première expérience du vote des Congolais de l'étranger. Un pays africain, en l'occurrence l'Afrique du Sud, deux européens : la France et la Belgique, deux pour le continent américain : les USA et le Canada. 5.511 Congolais identifiés au 13 mars en France passent ainsi pour le plus grand nombre d'électeurs de la République démocratique du Congo à l'étranger, indique la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), par le truchement de son deuxième vice-président, Didi Manara. Ces statistiques, du reste, provisoires des opérations des électeurs, aligne l'Afrique du Sud en seconde position avec 2.946 électeurs.

Tandis que la Belgique vient en troisième position avec 2.913 électeurs suivie du Canada, 311 et des États-Unis à raison de 168 enrôlés. Les Congolais vivant en Afrique du sud, en France et en Belgique seront identifiés et enrôlés avec les provinces de l'aire opérationnelle 2 tandis que ceux du Canada et des États Unis seront identifiés et enrôlés avec les provinces de l'aire opérationnelle 3.

70% d'électeurs attendus

Au total 34.445.251, soit 70% des électeurs attendus sont jusque-là identifiés et enrôlés par la CENI. Ce chiffre, a fait savoir Didi Manara, est l'addition des nombres des électeurs enregistrés dans les 3 aires opérationnelles de la CENI y compris les 5 pays retenus pour les opérations d'identification et enrôlement des électeurs à savoir, France, Afrique du Sud, États-Unis, Belgique et Canada.

L'aire opérationnelle 3 (Bas-Uélé, Haut-Uélé, Ituri, Maniema, Nord-Kivu, Sud-Kivu et Tshopo) se tape la part du lion avec un total de 4.478.430 des électeurs.

L'aire opérationnelle 2 (Haut-Katanga, Lomami, Haut-Lomami, Lualaba, Kasaï, Kasaï Central, Kasaï Oriental, Sankuru et Tanganyika) avec un total de 1.921.971 des électeurs identifiés et enrôlés.

Et la 1èreaire opérationnelle de la CENI constituées de l'Equateur, Kinshasa, Kongo Central, Kwango, Kwilu, Mai -Ndombe, Mongala, Nord Ubangi et Sud Ubangi vient en troisième position avec 1.896.982 d'enrôlés. La CENI promet de communiquer dorénavant sur l'évolution du processus électoral en cours en RDC.