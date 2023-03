Madagascar: Compagnie Rary / 25e anniversaire - Spectacle d'ouverture demain devant le Tahala Rarihasina

La Compagnie Rary, fondée par Ariry Andriamoratsiresy, le danseur chorégraphe aux multiples talents, fêtera son quart de siècle cette année.

Plus qu'une simple compagnie de danse, la Compagnie Rary est considérée comme l'une des compagnies pionnières de la danse contemporaine à Madagascar. Sa singularité réside dans une programmation qui touche non seulement la création artistique, mais également la formation professionnelle et la recherche de nouvelles pistes d'expressions artistiques, telles que les vocabulaires de danse, la transcription de la danse et de la musique Aponga Rary par exemple durant toutes ces années.

La célébration du 25e anniversaire de la Compagnie Rary sera ponctuée de manifestations artistiques diverses. Un grand spectacle d'ouverture sera justement organisé en plein air demain le 18 mars, au Parvis du Tahala Rarihasina. Plusieurs compagnies, de danse, de chants et de percussionnistes, ayant déjà collaboré avec cette compagnie ou ayant déjà été formées à l'école de la Compagnie, Sekoly Rary, ont été invitées à y prendre part activement. Parmi elles, l'on peut citer Jarim's company, Singa, Bakomanga, Akon'ny Rova, Tarika Rakoto Frah Junior entre autres ; et bien sûr les hôtes de l'événement, Tarika Rary, et les étudiants très impliqués de Sekoly Rary. Ce sont d'ailleurs les étudiants au sein de Sekoly Rary qui ont en grande partie soutenu financièrement l'organisation et la réalisation de cette célébration.

En parallèle à ce show inédit de demain, une exposition des photos de toutes les personnes qui ont fait un passage dans cette compagnie de danse, ou qui y sont encore, sera disponible à l'intérieur du Tahala Rarihasina.

Une autre exposition, sur la choréologie approfondie par Ariry Andriamoratsiresy, et désormais appliquée par la compagnie Rary, y sera également visible. Il s'agit d'un système de notation écrite de chaque mouvement d'une chorégraphie. Cette écriture inspirée des hiéroglyphes a pour but de codifier par écrit, à la manière d'une partition de musique, tous les mouvements possibles du corps humain de façon précise et concise. Utilisée par la compagnie durant ces 25 ans d'existence, chaque élève formé au sein de Sekoly Rary sera désormais apte à utiliser cette technique.

Et pour couronner le tout, un défilé de mode complète cette journée d'ouverture.

Du reste, la mode malgache aura une place de choix au coeur de la célébration au mois d'avril. Takalo Haingo, un concept destiné à promouvoir le stylisme et le design vestimentaire, sera programmé du 10 au 15 avril prochain. Mais le festival Dihy Soratra sera également au rendez-vous et mettra en exergue l'histoire de la danse malgache du 24 au 29 avril.

Entre temps, des ateliers de chant et de musique, notamment de percussion, seront également au programme, du 17 au 22 avril, en prélude à un spectacle Feo Sy Aponga qui aura lieu le 22 juillet 2023.

Cerise sur le gâteau, Labdihy, un laboratoire chorégraphique international qui en est à sa 10e édition, et qui a lieu tous les deux ans, fera également son grand come-back durant le mois de juillet.

Enfin, un grand spectacle, dont les détails sont encore tus pour en garder l'effet de surprise, clôturera en beauté la célébration vers la fin du mois de juillet 2023.