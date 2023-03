Madagascar: Violence envers les femmes - Exacerbée par la sècheresse prolongée

Les impacts sociaux de la sécheresse dans les régions du Sud de Madagascar sont conséquents et constituent un frein majeur au développement aussi bien des régions en question que du pays entier.

" La sécheresse n'a fait qu'aggraver la situation. " C'est ce qu'annonce la Banque mondiale, dans les résultats du suivi des impacts sociaux de la sécheresse dans le Sud de Madagascar. En effet, Madagascar a connu une sécheresse prolongée qui s'est étalée entre 2018 et 2022. Si les raisons avancées se réfèrent à un contexte de changement climatique, les impacts sont conséquents, surtout sur les femmes malgaches.

Selon cette étude menée de concert par la Banque mondiale et des chercheurs du Global Studies Institute de l'Université d'État de Californie, États-Unis, " les tâches domestiques, telles que la corvée d'eau et la préparation des repas, traditionnellement considérées comme des responsabilités féminines, étant devenues plus difficiles à accomplir, les femmes ont été confrontées au risque de répercussions violentes de la part des membres masculins du ménage.

À son apogée, 47% des personnes interrogées ont fait état d'une aggravation de la violence à l'égard des femmes ", révèle l'enquête. Avant de noter que " les femmes tentaient activement d'atténuer l'impact de l'insécurité alimentaire sur leur famille en étant les premières à réduire leur consommation de nourriture pour s'assurer que leurs enfants aient de quoi manger ". Il conviendrait de noter que les conditions de vie n'étaient pas pour autant meilleures avant cette phase de sécheresse. Notamment, en ce qui est du fort taux de violence envers les femmes et les filles.

Corrélation

À en croire les résultats de cette enquête, les conséquences sociales de la sécheresse à Madagascar " ont aggravé la vulnérabilité et l'exclusion des personnes déjà pauvres. Cette situation aurait également rendu difficile le parcours de ces personnes pour sortir de la pauvreté et parvenir à un développement durable ". Aussi, la sécheresse aurait également eu des impacts sur les relations sociales auprès des communautés du Sud. " Le fait de ne plus avoir accès à l'eau, de voir les récoltes décimées, de perdre ses moyens de subsistance et de voir les membres de sa famille souffrir de la faim peut entraîner des tensions sociales au sein des ménages et des communautés, et donner lieu à des violences et à des conflits ", informe l'enquête. Les violences communautaires ont augmenté selon les témoignages des personnes enquêtées. La faim, la pauvreté, l'augmentation des vols de bétails, les enlèvements et les meurtres auraient un lien avec la faim née de la longue période de sécheresse.