Madagascar: Réfection des routes - On s'active dans la Capitale

Le pouvoir s'active pour la réfection des routes de Tana. Ministère des travaux publics,

Commune urbaine d'Antananarivo et région Analamanga se sont donnés la main pour débarrasser la Ville des mille de ses principaux maux actuels, le piteux état des routes et ruelles. Une situation catastrophique qui a indigné la population et surtout les usagers de la circulation. Pour l'heure, les autorités ont opté pour la réhabilitation d'une dizaine de points noirs répartis dans le centre-ville et les zones périphériques d'Antananarivo. Les nids de poule des quartiers d'Isoraka, Antaninarenina, Ambohijatovo, Ambatomaro, Behoririka, Petite vitesse, Antsahabe, Antanimena, devraient donc être rebouchés dans les jours, semaines ou mois qui viendront si l'on s'en tient aux dires des responsables. Pareil pour les zones telles qu'Ankadimbahoaka, By Pass ou encore les 67ha, en passant par Ambodin'Isotry.

Par ailleurs, la fermeture des routes et ruelles de la Capitale à des fins de réparation alourdit les flux de circulation déjà difficiles à vivre dans la Ville des mille. Cela entraîne également plus de temps d'attente et des coûts supplémentaires (coût des carburants) pour les usagers de la route. Il conviendrait de noter que la réhabilitation des routes et ruelles de la Capitale se fait suivant la technique de " point-à-temps, qui consiste à réparer la chaussée ponctuellement, là où elle a subi des dégradations ". Avec ces énièmes réfections, l'on se demande combien de temps ces routes vont tenir ? D'autant plus qu'à l'ère du " manara-penitra " le " mora simba et vita kitoatoa " semble être la norme.