Madagascar: Alliance française de Madagascar - De prestigieuses décorations à deux grandes personnalités de l'institution

Ce sont des piliers de l'Alliance française de Madagascar et ils ont contribué à son rayonnement depuis de nombreuses années. Julien Rakotonaivo, qui est président d'honneur du C.A. et Modeste Rakotomalala, lui-même past-président, ont été décorés, hier par l'ambassadeur Arnaud Gillois à la résidence de France. Ils ont été faits, respectivement, officier des arts et des lettres et chevalier des arts et des lettres. L'ordre des arts et des lettres est une décoration gérée par le ministère de la culture française .

Le premier est un homme de lettres, écrivain, poète, académicien qui prône le dialogue des cultures et qui agit dans ce sens au sein de l'Alliance française, le second est un membre actif de cette institution depuis 1983 ils ont été les acteurs de sa lente ascension et ont contribué à ce dynamisme qui a hissé le réseau malgache au premier rang mondial. L'hommage rendu par l'ambassadeur aux deux récipiendaires insiste sur les qualités humaines et les valeurs qu'ils ont défendues durant leur carrière. Le discours de Julien Rakotonaivo fut empreint de cet humanisme dont il a toujours fait preuve.

Cette cérémonie s'est déroulée en présence de la ministre de la culture et de l'information, Lalatiana Rakotondrazafy, du ministre des transports, Valéry Monjavelo, du gouverneur du Vakinankaratra, Vyvato Rakotovao, d"amis et de proches.