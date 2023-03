Madagascar: Changement social et comportemental - Mobilisation et engagement des Tily et des leaders traditionnels

Les scouts et les leaders traditionnels ont appuyé l'UNICEF avant, pendant et après le cyclone Freddy pour la communication pour le changement social et comportemental. Des descentes ont été menées au niveau des fokontany pour les actions de sensibilisation.

La communication pour le changement social et comportemental. C'est dans ce cadre que le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a appuyé à la mobilisation et l'engagement des jeunes volontaires Tily et des leaders traditionnels pour des actions de communication de proximité durant la période d'urgence. C'est le cas lors du passage du cyclone Freddy dans la région Atsimo Andrefana où des sensibilisations ont été menées dans les zones vulnérables et dans les sites d'hébergement tout en tenant compte des messages clés et des et des aspects sectoriels, notamment le wash, la santé, la protection, le respect des infrastructures d'hébergement ou encore la violence basée sur le genre.

" Le changement social et comportemental (SBC) est une approche qui favorise et facilite les changements d'attitude. Ces Tily et ces leaders traditionnels bénéficient d'une formation et sont dotés d'équipements durant leur descente sur terrain. Des visites à domicile sont également organisées même après les catastrophes pour qu'ils puissent s'entretenir directement avec les ménages ciblés " explique Jacky Randimbiarison, spécialiste en urgence auprès de l'UNICEF.

Echanges

Le dialogue avec les individus, les familles et les communautés en vue de les motiver à adopter des comportements et des pratiques favorables aux droits des enfants n'est pas toujours facile. Les parents qui sont, parfois, habitués à une automédication, sont encouragés à rejoindre les centres de santé en cas de maladie et de procéder également à la vaccination de routine des enfants. La rareté pluviométrique dans la partie d'Atsimo Andrefana n'est plus à présenter. Pour cause, nombreux sont les ménages qui considèrent les fortes précipitations apportées par les cyclones comme étant une bénédiction.

Il relève ainsi du rôle des jeunes scouts et des leaders traditionnels de les sensibiliser sur les comportements à adopter avant, durant et après le passage des cyclones. " Nous invitons les ménages à renforcer la toiture ou encore à écouter les informations diffusées par les médias pour se préparer à toute éventualité. Après le cyclone, nous les encourageons par exemple à utiliser de l'eau potable pour prévenir les maladies diarrhéiques ", selon François Rakoto, leader traditionnel dans le fokontany Anketa, Toliara I.