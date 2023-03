Madagascar: Événement - BNI Madagascar sponsor officiel de SAFE 2023

Jour J pour le Salon International des Femmes Entrepreneures (SAFE 2023) qui ouvre ses portes aujourd'hui au Novotel Alarobia.

Engagée dans le processus de développement économique à travers ses actions en faveur de l'entrepreneuriat au féminin, la BNI Madagascar conforte son partenariat avec le Groupement des Femmes Entrepreneures de Madagascar (GFEM), en étant sponsor officiel de l'événement.

Envergure internationale

Organisé par GFEM et l'Association des Femmes Entrepreneures d'Analamanga (FEA), le SAFE est un important rendez-vous économique qui voit la participation des femmes entrepreneures et cheffes d'entreprises. Il s'agit d'un événement d'envergure internationale qui accueillera des participantes venant de la Grande Île et des pays de la région Océan Indien. Une centaine d'exposantes présenteront à cette occasion une multitude de produits et services qu'elles vont échanger avec de potentiels clients et partenaires. A cet effet, plus de 200 rencontres B2B auront lieu durant le SAFE 2023 qui prévoit, par ailleurs, une série d'ateliers, de Business Talk et de show-room. En somme, le SAFE 2023 sera une plateforme de valorisation de l'entrepreneuriat au féminin dont le poids sur l'échiquier économique national n'est pas négligeable.

Valeurs

L'événement est en tout cas, en ligne avec les valeurs de la BNI Madagascar qui est toujours derrière les bonnes initiatives en faveur du développement socio-économique. En tant que sponsor officiel de l'événement, la banque réaffirme ainsi son engagement avec le GFEM pour le développement d'une culture entrepreneuriale solide et l'accélération de la croissance des PME et TPME au niveau national. " Pour répondre aux besoins quotidiens des entrepreneures et futures entrepreneures, nous mettons à leur disposition sur notre stand un dispositif d'accueil où elles pourront avoir toutes les informations sur les services et autres offres susceptibles de les intéresser pour le développement de leurs activités " explique Ndrina Ralaimanisa, Directeur de la Communication et des Relations Publiques de BNI Madagascar.

Multiples initiatives

La Banque a déjà manifesté son engagement en faveur de l'entrepreneuriat au féminin avec de multiples initiatives. Pour ne citer, entre autres, que le Trophée du Jeune Entrepreneur qui compte de nombreuses lauréates. A l'instar de Mireille Ranaivo lauréate de TJE 2007 et devenue par la suite, Directrice des sociétés MYRAH et SEPM. Elle aura l'occasion de présenter sa success story en étant panéliste d'une conférence sur le thème " leaders inspirants, à la pointe de l'innovation et champion du changement social ", le samedi 18 mars à 10 h 45. Elle parlera, notamment, de la manière avec laquelle BNI Madagascar l'a accompagnée pour la réussite de ses entreprises. Sur le plan régional, la BNI Madagascar a également soutenu financièrement Sambo Fanjanirina Claudette, gérante de la société VASIA Ihorombe, une petite entreprise opérant dans le secteur travaillant dans le secteur artisanal et agricole. Cette dernière aura l'occasion d'exposer au SAFE 2023 grâce à BNI Madagascar qui a mis à sa disposition un stand. Selon les chiffres fournis par la banque, près de 52% des crédits octroyés par la banque sont destinés à des femmes. Elle compte par ailleurs 57% de femmes dans son effectif.