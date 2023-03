Madagascar: Portrait - Nasser Goulamhoussen, producteur musical et promoteur de Madagascar à l'international

Faire venir des stars confirmées n'est pas une mince affaire, pourtant, ces dernières années, Madagascar est devenu une scène de prédilection pour les chanteurs métropolitains en vogue du moment. Derrière ces spectacles se trouve Nasser Goulamhoussen, toujours à pied d'oeuvre pour offrir aux jeunes malgaches l'opportunité de voir des shows exceptionnels à la hauteur des grands concerts internationaux. Portrait!

Né à Madagascar, Nasser Goulamhoussen est un poids lourd dans l'organisation de concerts et événements à l'international. Numéro un de Nas Production, il travaille avec des stars internationales à l'instar d'Aya Nakamura, Maitre Gims, ou encore Dadju et bien d'autres. Ayant grandi à l'île de la Réunion, Nasser Goulamhoussen a su s'imposer dans le milieu et s'occupe essentiellement des tournées et de l'image des artistes. Il doit également trouver les endroits où jouer. Sa position lui a permis de faire de Madagascar un terrain devenu favorable pour ces stars internationales.

Nasser Goulamhoussen compte apporter sa pierre à l'édifice dans le développement de la Grande île. " Mon but est de faire connaître Madagascar à travers la musique mais aussi par le biais du tourisme. Que le monde voit la beauté de notre île à travers la culture, relayée par les artistes. En effet, quand ces chanteurs internationaux parlent de Madagascar sur les réseaux sociaux, ils donnent une visibilité à notre pays et à la scène malgache ", ce qui pourrait avoir des retombées positives sur le tourisme malgache.

Lors de ses passages à Madagascar, Nasser Goulamhoussen est souvent accompagné de professionnels de l'industrie musicale pour repérer des talents, et permettre à ces derniers de percer. Selon le patron de Nas Production, " la scène de Madagascar est avancée mais il manque ce petit coup de pouce de quelqu'un qui arrive à propulser les artistes en y mettant du budget. Toutefois, il faut que la collaboration aille dans les deux sens car Madagascar regorge de talents qui en valent l'investissement ".

Sa vision sur le long terme est de faire un festival qui rassemble à Madagascar une multitude de cultures. L'idée est de proposer un package aux gens des îles voisines, du continent noir et du vieux continent. Un festival qui deviendra un vivier pour le tourisme, qui impactera en aval l'essor de l'économie. Un projet colossal certes, mais à coeur vaillant rien d'impossible. Son secret, s'entourer de bonnes personnes et s'éloigner des démoralisateurs. Il faut toujours se lancer, aller plus loin que là où on est. Son crédo, " le temps passe tellement vite, il ne faut pas louper le train ".