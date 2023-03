Afrique: L'IFC signe un partenariat pour augmenter la production de riz au Sénégal

Dakar — La Société financière internationale (IFC) annonce avoir noué un partenariat avec agCelerant et Bank of Africa-Sénégal, dans le but d'augmenter la production de riz et de contribuer à la sécurité alimentaire au Sénégal.

L'accord permettra d'aider les petits exploitants et les petites et moyennes entreprises de la filière rizicole à accéder plus facilement aux financements dont ils ont besoin pour se développer, selon un communiqué de l'IFC et de ses partenaires.

"Dans le cadre de ce partenariat, affirme la même source, l'IFC investira l'équivalent en monnaie locale de 7,2 millions de dollars US (environ 4.430.477.800 francs CFA), dans un mécanisme de partage des risques."

L'objectif du partenariat est de permettre à Bank of Africa de financer des milliers de petits exploitants et de petites entreprises spécialisées dans la production de riz et de les aider à accéder à l'assurance, à des intrants et à des équipements, selon le communiqué. Il s'agira notamment des semences, des engrais et des moissonneuses.

"Bank of Africa entend optimiser l'impact de ses prêts en collaborant avec agCelerant, une entreprise d'agritech basée au Sénégal, qui propose des formations et des solutions fondées sur les données numériques, pour permettre aux agriculteurs de bénéficier de l'assistance technique et financière dont ils ont besoin pour accroître leur productivité", expliquent les trois partenaires.

"Ce partenariat est en adéquation avec le plan de développement triennal de Bank of Africa, qui fait de l'accompagnement des PME du secteur agricole une priorité stratégique. Les financements permettront d'accroître l'offre de riz local", affirme Abdel Zampalegre, le directeur général de Bank of Africa-Sénégal.

"La dépendance du Sénégal des importations de denrées alimentaires n'est pas soutenable. Nous sommes fiers de nous associer à l'IFC et à Bank of Africa pour réduire les risques liés au financement des entreprises agroalimentaires et renforcer les chaînes de valeur locales", a dit le directeur général de agCelerant Sénégal, Daniel Annerose.

Aliou Maïga, le directeur régional de l'IFC pour les institutions financières en Afrique, estime que le fait d"accroître la sécurité alimentaire par un meilleur accès au financement et [de] soutenir les chaînes de valeur agroalimentaires sont deux piliers de la stratégie d'IFC en Afrique".

Le communiqué citant MM. Zampalegre, Annerose et Maïga rappelle que le riz est un aliment extrêmement important au Sénégal.

Mais en dépit de conditions culturales favorables, le pays importe encore 60 % du riz qu'il consomme et les producteurs font face à de nombreux défis pour développer leur activité.

L'IFC, membre du groupe de la Banque mondiale, se présente comme une institution de développement axée sur le secteur privé dans les pays émergents.