Sénégal: Alimentation durable - Un projet de promotion de l'agroécologie lancé à Nioro du Rip

Nioro du Rip — L'ONG "Symbiose" a officiellement lancé, à Nioro du Rip (Kaolack, centre), les activités du projet de promotion de l'agroécologie pour un système alimentaire durable (PASAD), d'un coût de plus de 112 millions 70 mille francs CFA, a constaté l'APS.

D'une durée de quatre ans (janvier 2023-décembre 2026), ce projet financé par Horizon 3000 intervient dans six communes du département de Nioro du Rip : Dabaly, Darou Salam, Keur Mandogo, Ndramé Escale, Paoskoto et Wack Ngouna.

"Ce projet va travailler à l'augmentation des productions agricoles des ménages, de façon durable et équitable, à l'amélioration des revenus des ménages, aux pratiques alimentaires et nutritionnelles des ménages, à la gestion des ressources naturelles des territoires, de façon concertée et équitable, face à la dégradation de l'environnement et aux changements climatiques", a expliqué jeudi Mamadou Dramé, responsable du suivi-évaluation de l'ONG Symbiose.

Il a rappelé que le PASAD, qui vise aussi le renforcement des capacités institutionnelles de l'ONG Symbiose, s'intéresse aux questions de transformation, de commercialisation et de conservation avec la mise en place d'unités de transformation pour permettre aux parties prenantes de tirer le maximum de revenus à partir de la valorisation des produits agricoles et horticoles.

"Il y a également un volet entrepreneuriat qui sera développé, visant essentiellement la création de revenus agricoles et non agricoles, à travers des actions de formation, d'orientation, d'accompagnement et de mise à relation avec les structures de financement à l'endroit des jeunes et des femmes", a ajouté M. Dramé.

Mamadou Dramé préconise la promotion d'actions résilientes en matière d'agriculture, en mettant l'accent sur l'utilisation d'informations agro-climatiques, un "élément important, voire indispensable" pour toute planification culturale.

Les bénéficiaires directs du PASAD, au nombre de 4390, sont composés d'élus, de groupements de promotion féminine, qui s'activent dans le maraîchage. Ils comptent aussi dans leurs rangs des entrepreneurs, des producteurs engagés dans la régénération naturelle assistée (RNA), des cercles réflection (alphabétisation fonctionnelle), etc.

La présidente de la coopérative des femmes productrices en maraîchage agroécologique du département de Nioro du Rip, Aminata Sarr, déclare que ce projet est venu "au bon moment". Il permet aux bénéficiaires de "redoubler d'efforts" pour travailler davantage dans la promotion d'une "agriculture saine", a-t-elle ajouté.

"Ce genre de projet nous permet d'avoir des activités génératrices de revenus et d'être autonomes sur les plans économique et social. Avec le soutien de l'ONG Symbiose, les femmes du département de Nioro du Rip et les ménages locaux n'ont pratiquement plus de problèmes", a-t-elle rassuré. Elle a invité les différents acteurs à promouvoir une agriculture écologique, pour notamment préserver la santé des populations.