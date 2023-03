Afrique: Equipe Nationale - Retour de Mané et de Habib Diallo, Dion Lopy et Pape O Sakho convoqués

Dakar — Le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal de football, Aliou Cissé, a publié, vendredi, en perspective de la double confrontation contre le Mozambique, à l'occasion des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) séniors, une liste de 24 joueurs marquée par les retours de Sadio Mané et de Habib Diallo, a constaté l'APS.

Dion Lopy et Pape O Sakho sont convoqués pour la première fois.

Aliou Cissé a publié une liste de joueurs pour la double confrontation contre le Mozambique, à l'occasion des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) séniors prévue en Côte d'Ivoire, en janvier 2024.

Les Lions accueilleront les Mambas, le 24 mars au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, avant de se rendre quatre jours après à Maputo (Mozambique) pour le match retour, avait annoncé la Confédération africaine de football (CAF).

Le Sénégal et le Mozambique sont logés dans la poule L, avec le Rwanda et le Bénin. Les Lions sont premiers de la poule avec six points. Ils avaient battu au mois de juin 2022, le Bénin (3-1) à Dakar et le Rwanda (0-1) à Kigali, la capitale rwandaise.

Les mozambicains occupent la deuxième place avec quatre points, suivis des rwandais et les béninois qui arrivent respectivement, à la troisième et quatrième places.

Les champions d'Afrique en titre tenteront de maintenir leur statut de favori du groupe en essayant de s'imposer lors de cette double confrontation.

En juillet dernier, la Confédération africaine de football (CAF) avait décidé de reporter la CAN 2023 prévue en Côte d'Ivoire en janvier 2024. Ainsi, les éliminatoires qui étaient prévues au mois de septembre dernier sont programmés à mars 2023.

Un total de 46 nations reparties en 10 groupes de quatre équipes et deux de trois seront en lice pour ces éliminatoires qui démarrent le 22 mars.

La phase finale de cette 34e édition se déroulera en janvier 2024 en Côte d'Ivoire, dans 5 villes : Abidjan, Bouaké, Korhogo, San-Pedro et Yamoussoukro.