Sénégal: Alioune Tine - ' Nous n'avons pas besoin de nous affronter...'

Le militant des droits de l'homme et expert indépendant des Nations unies Alioune Tine appelle le président de la République, Macky Sall, à entretenir le dialogue "avec tout le monde", pour mettre fin aux tensions politiques survenues dans le pays depuis plusieurs semaines. "Notre président a un grand leadership en Afrique.

Il faut le reconnaître. Il a un leadership mondial. Il a un bilan élogieux. Il n'a qu'à appeler tout le monde et à discuter avec tout le monde", a déclaré M. Tine dans une interview avec l'APS. "Le Sénégal est [...] un miroir dans lequel se regarde toute l'Afrique. Il me semble que les aînés nous ont légué ce miroir. Il ne faut pas qu'il se brise entre nos mains. Il faut que les politiciens, toutes tendances confondues, se réunissent", a insisté Alioune Tine. Interrogé sur les tensions politiques survenues au Sénégal depuis plusieurs semaines, M. Tine a estimé que "ce dont nous avons besoin, c'est que les hommes politiques discutent". "Il faut que tous les organes de l'Etat, que ce soit les magistrats et les forces de sécurité et de défense, aident les hommes politiques à s'asseoir et à discuter", a-t-il ajouté.

"Aujourd'hui, nous avons la possibilité de rendre heureux le Sénégalais avec tout ce que nous avons", a souligné le militant des droits de l'homme et fondateur d'Afrikajom Center, un centre international de formation et de recherche. Alioune Tine est d'avis que le pouvoir et l'opposition doivent être prêts à un partage du pouvoir, si cela est nécessaire. "Discuter, partager le pouvoir, s'il le faut. Il y a des moments où il faut partager le pouvoir dans une transition. Que les gens partagent le pouvoir", a-t-il dit. "Nous n'avons pas besoin de nous affronter".

M. Tine estime que "le spectacle des chars de combat" vu à Dakar notamment ne reflète pas "l'image" exacte du Sénégal en matière de démocratie. "Ce n'est pas l'image que le Sénégal doit donner. L'image que le Sénégal doit donner, c'est celle d'un pays mûr, qui, une fois qu'il est confronté à des difficultés, a la possibilité et la capacité de s'asseoir, de discuter et de régler les crises", a-t-il dit.

"Les crises, ça peut être une énorme opportunité pour les Etats et les populations. Si vous avez une crise, vous êtes lucides, vous vous asseyez et vous vous regardez. C'est le meilleur moment pour mieux rebondir. C'est ce qu'on appelle une régulation par la paix et le dialogue", a expliqué l'expert indépendant des Nations unies.