Afrique: Freddy laisse la désolation et plus de 200 morts en 40 jours d'existence

La dépression terrestre Freddy vivrait ses derniers jours. Il est prévu qu'après avoir déversé des torrents de pluies sur le Mozambique et le Malawi, le "monstre" ressorte sur la côte est de l'Afrique. Météo France ne suit plus le système dépressionnaire qui, sauf erreur, n'aura pas de cinquième intensification et, devenu une dépression ou perturbation tropicale, s'évacuera par le sud et frôlera la côte ouest de Madagascar en provoquant des restes de pluie. C'est d'ailleurs un des cyclones qui aura maintenu une activité au-delà de 30 jours ; un record. Ce qui impressionne les météorologues, c'est la longévité de Freddy : 35 jours d'activité, des dizaines de milliers de kilomètres traversés sur un quart du globe et son impact.

En effet, Freddy s'est formé début février dans la zone australienne, a été baptisé par ces mêmes services et a gardé son nom lorsqu'il a traversé la ligne de démarcation où commence la responsabilité de Maurice. Puis, Freddy s'est transformé en cyclone tropical très intense. Il est passé loin au nord-est de Rodrigues, mais avec une alerte 3. Cela a été ensuite au tour des îles soeurs, nous tenant en haleine le 20 février et passant à 175 km au nord de Maurice, avec une alerte 3, le lundi 20 février. Or, Freddy a frappé Madagascar deux jours plus tard, traversant la Grande île d'est en ouest avec 17 décès, des disparus, des réfugiés et des déplacés.

Bien qu'en général, un cyclone se comble ou descend vers le sud du Canal du Mozambique après un passage sur la terre ferme, Freddy a montré des signes de regain d'activité. La dépression a filé vers le Mozambique devenant un cyclone tropical déversant des torrents d'eau et causant des dommages matériels. Dix morts ont été alors recensés au Mozambique et au Zimbabwe. Freddy est ressorti sur le Canal du Mozambique, au nord du Zimbabwe et au sud du Mozambique vers fin février.

Reprenant sa route vers la côte sud-ouest de Madagascar début mars, Freddy a fait une boucle vers le 6 mars pour reprendre la route vers le Mozambique et cette fois, le Malawi. Des rafales de 200 km/h et des centaines de millimètres de pluies ont provoqué des inondations et des coulées de boue. Le bilan continue de s'alourdir et on approche des 200 morts combinés dans ces deux pays. Après avoir marqué ces pays et leurs habitants à jamais, la dépression devrait se combler au sud de Madagascar.