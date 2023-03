Ile Maurice: Betting - People's Tote lance une panoplie de nouveaux paris

Après un "soft launch" lors de la saison 2022 lorsqu'elle avait proposé uniquement des paris au win et au place, People's Tote, propriété de l'organisateur de course, la People's Turf PLC, tournera à plein régime cette saison. La nouvelle société de paris propose une panoplie d'offres. Un lancement des nouveaux paris en marge de la nouvelle saison a été faite hier au siège de la compagnie.

D'emblée, le Chief Executive Officer de la People's Turf a expliqué que comme tous les organisateur de courses à travers le monde, elle se devait d'avoir son Tote. Il a par la suite procédé à la présentation des différents paris et des moyens de parier.

Si le pari sur le win et le place était déjà proposé l'an passé, cette saison les turfistes pourront jouer sur de nouveaux paris dans le paysage mauricien tels que le Bipot, le Tripot, le Quadpot, le Jackpot 4, le Jackpot 6, le Jackpot 8, le Place Pot et le Levé pilé.

Pour le Bipot, le parieur place un pari en choisissant deux chevaux dans une course avec pour but de trouver le premier et le second à l'arrivée dans le bon ordre. Un peu à l'image du Bipot, le parieur gagnera au Tripod s'il arrive à désigner dans le bon ordre les trois premiers chevaux à l'arrivée. Quant au Quadpot, il adviendra au punter de désigner les quatre premiers chevaux à l'arrivée d'une course dans le bon ordre. A noter que le parieur peut désigner un banker et opter pour l'option box.

Un franc succès en Afrique du Sud, le pari Jackpot est désormais disponible à Maurice. Comment gagner au Jackpot ? Le parieur devra dénicher les gagnants des courses désignées par la société des paris comme faisant partie du Jackpot du jour. Le Jackpot 4, le Jackpot 6 et le Jackpot 8 sont proposés, comprenez par là que les parieurs doivent trouver respectivement le vainqueur de quatre courses pour le Jackpot 4, les gagnants de six courses estampillées Jackpot 6 pour le second nommé et les gagnants de huit courses du Jackpot 8. A ce titre, il est bon de souligner que chez People's Tote, le montant par ligne est d'une roupie.

Le Place Pot est, lui, un jeu où le parieur devra relever le défi de trouver un coursier terminant dans les placés dans les sept courses faisant partie du Placepot du jour. Le Lévé Pilé, très prisé, est également proposé. Le joueur peut faire des combinaisons comprenant le Win et le Place.

Pour jouer chez People's Tote, un parieur a plusieurs options, a expliqué le Chief Executive Officer Khulwant Ubheeram. Il peut parier auprès d'un tellor sur le champ de course ou opter pour l'Off course betting, c'est-à-dire dans les 25 outlets à travers le pays. Il a également la possibilité de parier au téléphone ou en envoyant un simple sms. La mise minimum par sms est de Rs 5 alors que le parieur doit jouer au moins Rs 25 auprès d'un tellor ou au téléphone.

Innovation de taille

Les joueurs ont une nouveauté dans le paysage des paris à travers le Tote Guarantee. En ce qui concerne les paris sur le win, une cote sera affichée pour chaque cheval quinze minutes avant la course. Celle-ci étant le montant garanti payable si ce cheval gagne. Au cas où le final dividend est supérieur au Tote Guarantee odds affiché quinze minutes avant la course, c'est le montant le plus élevé qui sera payé. Au cas où la cote du Tote Guarantee est supérieure à la cote finale, le parieur touchera alors le montant affichée comme Tote Guarantee.