Cameroun: Sommet des Chefs d'Etats de la CEMAC - Jeux et enjeux de la rencontre de Yaoundé.

Le sommet des chefs d'Etats de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale CEMAC s'ouvre ce jour à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Avec, à l'ordre du jour, la situation économique des Etats membres et le passage de la présidence à Faustin-Archange Touadera, président de la République centrafricaine.

Les jeux de la rencontre.

Depuis le 14 Mars 2019, le président du Cameroun Paul Biya, président en exercice de la CEMAC a convoqué 2 sessions extraordinaires de la conférence et de gouvernement à Yaoundé. La première session s'est tenu le 22 novembre 2019. Cette session avait pour but d'examiner la situation de la zone et d'analyser les perspectives des économies de la sous-région.

la 2e le 18 Aout 2021 en Visio conférence en raison de la pandémie à corona virus. Avec pour but d'évaluer la situation macroéconomique des Etats de la CEMAC dans un contexte de crise sanitaire mondiale. Les dirigeants avaient alors décidé d'" nouvelle dynamique à la stratégie régionale de redressement à travers les programmes économiques et financiers de deuxième génération à conclure avec le FMI appuyés par la BM, la BAD et la France " Avec pour incidence que touts les Etats ont conclus avec le FMI un programme de redressement économique.

Les enjeux de la rencontre.

Les enjeux du sommet de Yaoundé : Consolider les acquis de la constitution d'une communauté économique intégrée et la fusion des marchés sous régionaux. Le but étant de préserver la sécurité alimentaire et de mettre en place les conditions de reprise de la croissance économique.

Designer de nouveaux responsables à la tête des institutions notamment le gouvernement de l'Union Economique de l'Afrique Centrale UEAC. De nouveaux dirigeants à la CEMAC : le président, le vice-président et les quatre commissaires élus. La nomination du vice-gouverneur, du secrétaire général et de 3 directeurs généraux de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale BEAC.