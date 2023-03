Afrique: Stop à la maltraitance, à la martyrisation des trisomiques, autistes

Ruth Renée Ntometane est présidente de l'association diabète Cameroun ADC, aujourd'hui elle vient nous parler de son association, de ses projets et de son rôle au sein des malades victimes du diabète. Cette association qui a pour siège France Assdiac a un lien social fort avec le Cameroun son pays d'origine ; ses membres poursuivent l'éducation citoyenne dans une action solidarité ; camer.be l'a rencontrée pour une seconde entrevue dans laquelle elle livre ses ambitions pour le futur.

Madame Ruth Ntometane, nous nous connaissons déjà, l'an passé camer.be vous accordé une interview au sujet de votre livre de la tristesse à la joie qui est une oeuvre autobiographique. Aujourd'hui vous revenez avec un projet, je dirai un très grand projet, avant de commencer, j'aimerais vous demander comment vous vous portez depuis notre dernière rencontre ?

Bonjour Calvin, bonjour également à votre large auditoire, pour moi c'est toujours un immense plaisir soit de discuter avec vous, voire me sentir accueillie par vous, parce que vous êtes pour moi l'assurance personnalisée.

Certes le temps est passé depuis notre dernière rencontre, mais c'est le cas de le dire je me sens bien malgré le stress dû à l'organisation de mes entreprises futures.

Nous n'allons pas revenir sur votre parcours professionnel, il est dense ; nous parlerons plutôt du grand projet social que vous portez au niveau du Cameroun. Pouvez-vous nous présenter ce projet dans toute sa nomenclature ?

Bien évidemment que je peux vous le présenter. Ce projet consiste à la création d'un centre d'accueil social, qui sera établit à Nkoladom Ebolowa. Il comprendra :

- Un EHPAD qui voudrait tout simplement dire établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes, qui permettra l'accompagnement des personnes âgées, pour leur épanouissement et un suivi médical, tout ceci réuni pour l'augmentation de leur espérance de vie, et surtout aller la charge au famille pour permettre la quiétude professionnelle et d'autres aspects.

- une maison spécialisée qui accueillera les enfants trisomiques, autistes, drépanocytaires, pour ne citer que ceux-là pour le moment, question de les accompagner vers un lendemain meilleur, pour un épanouissement de cette catégorie d'enfants, qui de fois sont considérés comme des étant des enfants sorciers.

- une maison médicalisée communément appelée centre de santé au Cameroun, où tous nous aurons accès aux soins à tarifs préférentiels voir social.

Pour faire vivre ce centre, nous avons pensé à adjoindre à ceci un centre de formation, nos formations seront :

- Ergothérapie

- Métiers de l'aide à la personne avec sa formation star (auxiliaire de Vie)

- Diététique

- Esthétique

- Coiffure

- Informatique

- Infographie

- Hôtellerie

- Couture

Pour ne citer que ça pour le moment.

Quelle idée vous anime dans la création d'une telle association et quel objectif poursuivez-vous ?

Ce n'est pas péjoratif ce que je vais dire, le diabète étant une pathologie très peu connue au Cameroun, au tout début lors de la création de notre association , nous avons pensé que au diabétiques, mais avec du temps et du recul, vu le nombre de personnes qui nous interpellent ayant besoin d'aides, nous avons élargi notre champs d'action nous avons finalement pensé à presque tous ceux qui sont dans le besoin, mais en mettant l'accent sur les maladies du métabolisme, la précarité, l'abandon et l'isolement donc en somme d'où notre motivation quand nous voyons le sourire et le soulagement que ça produit d'où nous nous avons surnommé notre association la marraine des sens voix étant devenue une association à multiples casquettes.

À présent au Cameroun les associations foisonnent, la plupart viennent de la diaspora, qu'est-ce que vous apporterez de différent ?

Je m'attendais à cette question, donc la différence que nous apportons est celle due au fait que pour la plupart des cas que nous traitons, la plupart des membres se sentent concernés car soit on a un parent qui est touché par, où nous même les membres, donc nous agissons avec le coeur, le cerveau, l'envie et la volonté.

Quels sont les moyens dont vous disposez pour vous installer au Cameroun et qui peut adhérer dans votre association ?

Nous n'allons pas dire que notre trésorerie est un hasard, ou est pleine, mais ce qui est certain est que nous ne bénéficions d'aucun accompagnement voire subvention, mais nous agissons de façon échelonnée, d'aucuns pour apporter la finance, d'aucuns pour le plateau technique, et d'aucuns pour la distribution etc...., Mais la finance principalement vient de nous-même.

- Pour être membre il faut tout simplement avoir l'amour du prochain, ne pas être vénal et comprendre le social ou l'humanitaire.

Quand on lit le contenu de votre statut, on prend conscience du grand enjeu de ce projet qui ressemble à peu de chose près à une petite et moyenne entreprise. Etes-vous consciente des obstacles qui peuvent se dresser devant vous dans un pays comme le Cameroun.

Oui nous en sommes conscients, des obstacles nous en avons rencontré, nous en rencontrerons, mais ceci ne sera pas enclave à notre motivation, tant que nous restons dans la légalité, ne rentrons en aucun des cas dans la clandestinité, et nous profitons de ce fait pour prier toute âme de bonne volonté qui peut nous soutenir, accompagner, conseiller ou orienter de nous épauler car avec certains alinéas et barrages nous nous sommes vus mettre la clé sous le paillasson des trois cliniques que nous avons créées, faute d'agrément dû à pas mal de choses que je ne citerai pas ici.

En tant que présidente de l'association, quels sont les premiers grands chantiers que vous comptez mener dès votre implantation au Cameroun ?

En ma qualité de présidente avec le concours de mes collaborateurs, nous allons déjà voir le pouvoir d'achat au Cameroun, batailler pour la baisse du coût des antiglycemiants qu'ils soient oraux ou sous cutanés, car certains malades ne pouvant pas se les offrir vu le coût finissent par se diriger vers les diseurs de bonnes aventures, d'où la plus grosse cause de mortalité du diabétique.

- deuxièmement nous allons essayer de dire non et stop à la maltraitance, à la martyrisation des trisomiques, autistes qui sont des fois considérées comme étant des enfants sorciers

- Troisièmement mettre un processus sur pieds pour faire comprendre aux populations que ses avec ses dents que l'on creuse sa tombe, leur dire en un mot manger sainement, bouger, respectez votre hygiène de vie.

Votre mot de fin

Un projet comme celui-là se prépare, nous ne nous improvisons pas sauveurs du monde, non nous ne demandons qu'à soutenir et accompagner les couches défavorisées, mais ce pendant dans cette envie pour cette entreprise, nous avons besoin de tous, et nous profitons pour envoyer ce SOS, "Help" venez nous en aide dans notre lutte pour notre combat ceci tout en votre honneur pour la cause des défavorisés, et aussi si quelqu'un se sent interpellé, il peut se joindre à nous car nous avons besoin de partenaires, comme on le dit chez nous, une seule main ne peut pas attacher un fagot de bois, et merci à tous par anticipation.

Merci à vous et à toute votre équipe.