Ile Maurice: Naufrage du 'Yu Feng' - L'épave toujours prisonnière des récifs à Saint-Brandon

Le Yu Feng est drossé sur les récifs de l'île du Sud, à proximité de Saint-Brandon, depuis le 5 décembre 2022. Et jusqu'ici, il n'y a aucun signe que le bateau de pêche battant pavillon taïwanais sera désencastré de sa prison.

"Rien ne bouge. C'est le statu quo", martèle-t-on. D'autres sources sont d'avis que le bateau sera laissé à l'abandon sur place. Du côté des autorités, rien ne transpire ; chacun préférant se renvoyer la balle. Or, la seule activité enregistrée a été saluée par le Premier ministre qui a fait les éloges de la collaboration entre la marine indienne et la National Coast Guard (NCG) pour enlever des polluants qui se trouvaient à bord. C'était lors d'une réception à bord du First Training Squadron, à l'occasion des célébrations de l'Indépendance. "Nous avons demandé l'assistance de la marine indienne qui a été positivement réceptive. Nous nous sommes tournés vers l'Inde et les autres partenaires étrangers pour enlever l'épave et les polluants. (...) Nous apprécions beaucoup l'aide opportune de l'Inde."

Ainsi, lors de l'opération conjointe entre le CGS Barracuda et le First Training Ship, plus de 300 kg de polluants ont été extirpés du Yu Feng. L'hélicoptère de la marine indienne a fait 30 sorties.