Ile Maurice: Jack Bizlall - 'Mo pa pansé ki MTC pé rann lékor...'

274 employés de MTC Sports & Leisure Ltd (MTCSL), en liquidation, seront bientôt licenciés. Le représentant de la FPU tente le pari fou - utopique pour d'autres - de conserver l'emploi en relançant la MTCSL dans la course. C'est du moins ce qu'il semble proposer à ses syndiqués. Un vote prévu aujourd'hui devrait en décider. Il évoque aussi People's Turf Plc, tout en s'indignant que le MTC n'ait pas fait plus.

Vous représentez les travailleurs de la MTCSL. Les rumeurs font état d'un mois de salaire pour mars et la pension due. Aucune autre compensation ne serait prévue. Est-ce vrai ? Si oui, pensez-vous pouvoir obtenir plus ?

Ce n'est pas exact. On a eu une réunion avec la MTCSL mardi. On nous a donné tous les renseignements sur la compagnie. La MTCSL et le MTC devaient tenir une réunion aujourd'hui (NdlR : mercredi 14 mars) pour liquider la compagnie. Je leur ai demandé de tenir leur réunion mais de renvoyer la décision de liquidation.

Pensez-vous pouvoir obtenir plus pour les employés dans la conjecture où la MTCSL n'a pas un sou et que les "assets" du MTC à Floréal n'ont toujours pas trouvé preneur ?

Il y a trois temps dans le cas de la MTCSL et de ses 274 employés. Le premier, sous l'article 172 de la Workers Rights Act, est que l'employeur contacte le syndicat reconnu pour discuter de réduction du personnel ou de renvoi total. La loi propose sept à huit éléments à ce sujet. Si la discussion ne débouche sur aucun accord, on va vers la deuxième étape où le supervising officer du ministère du Travail entre en jeu. Si jamais ce processus n'aboutit pas, on se tourne alors vers le redundancy board, qui va vérifier s'il faut réduire le personnel ou fermer l'entreprise. Nous ne sommes qu'au début de la situation ! J'ai eu une réunion avec le ministère et nous en avons discuté. J'ai demandé au ministre de demander au Premier ministre une rencontre avec le syndicat pour l'informer que la winding-up de la MTCSL est une mauvaise chose et je lui ai écrit une lettre à ce sujet. (Il nous remet la lettre).

Attendez... Vous croyez donc que la MTCSL ne fermera pas boutique, alors que son management va vers une liquidation après avoir obtenu l'aval des membres dernier à l'assemblée générale extraordinaire du 3 mars ?

Il ne faut mettre dans la tête du public que la MTCSL va fermer. Li pu bien grav ! Non seulement les 174 employés en seront affectés mais aussi le sport hippique en général. Pé sorti enn spor pé vinn enn biznes ! Cela concerne aussi nos moeurs surtout lorsqu'on met des charlatans à la barre. Je vous parle de People's Turf Plc (PTP) et de ses ramifications politiques.

N'avez-vous pas compris que la décision de liquider la compagnie est inéluctable ? Que la MTCSL n'a pas d'autre choix que d'arrêter toute activité pour être en accord avec la loi sous son statut de compagnie publique...

Je suis convaincu que la MTCSL ne veut pas partir. Mo pa pansé ki MTC pé ran lékor ! Je pense que le seul problème demeure les fees que PTP réclame pour l'entretien de la piste. Il y a un gros problème de droit constitutionnel. Nou koz ninport koi dan sa péi la. Il fait comprendre que PTP a eu la gestion totale du Champ-de-Mars (CDM). Il en est le gestionnaire et l'administrateur. Reste qu'en même temps il l'utilise en tant qu'organisateur de courses. Li deal ek MTCSL ki osi organiz lékours. C'est PTP qui dicte à MTCSL quel montant payer et ce qu'elle doit faire. L'autorité concernée est juge et partie à la fois. Ce n'est pas possible dans le droit mauricien. Celui qui décide ne peut pas être partie prenante de ses décisions.

Le monopole dont jouit PTP et la façon dont elle l'a obtenu vous inquiète ?

Normal ! Enn kestion pu ou pozé sa ? L'État a cassé le monopole du MTC, en mettant PTP aux affaires. Que voit-on aujourd'hui ? Le monopole est à nouveau d'actualité. Aucun démocrate ne peut accepter cela. Ce n'est pas seulement un problème d'emploi, mais de loi et de moeurs. L'industrie hippique touche toute la population. Si les courses deviennent abjectes, ce sera néfaste pour tout le pays. De quel droit le Premier ministre s'ingère-t-il dans des activités non liées à son ministère ? Bizar non ?

Revenons aux employés de la MTCSL. Ne devriez-vous pas plutôt consacrer votre énergie et votre temps à rechercher le meilleur deal pour eux ? Au lieu d'aller dans tous les sens contre l'État et le Premier ministre... Vous êtes leur représentant syndical avant toute chose...

(Il s'emporte). Mo riské aret nou konversasion lamem ! C'est ce que les gens de PTP veulent. Ils mènent une campagne pour que cette idée fasse son chemin. C'est-à-dire contenir nos efforts à discuter du bénéfice des 174 employés de la MTCSL et laisser l'élément qu'ils puissent conserver leur emploi par la non-liquidation de la compagnie.

La "chairperson" de la MTCSL Anne Sophie Julienne, et le président du MTC, Gavin Glover, sont sans équivoque : la MTCSL n'a plus un sou. Ils ne peuvent plus continuer. La liquidation n'est plus qu'une question de temps.

Sa sé zot problem ! Ils sont bien malhonnêtes s'ils vont de l'avant avec cette décision. La seule raison pourquoi ils doivent liquider c'est parce que PTP demande trop d'argent dans son cost-sharing agreement. Si on règle ce problème, cela devrait être possible de continuer à opérer. Mo enn sindikalis wi. Mo defann sekirite lanploi wi ! Mo defan saler wi! Mais je suis aussi un activiste politique !

Revenons à votre syndicat, la FPU. Avez-vous eu l'aval des membres pour prendre cette avenue ?

On a une assemblée vendredi (NdlR : aujourd'hui) pour décider. C'est la démocratie ! On a eu une réunion hier ((NdlR : mardi). On attend le procès-verbal, qu'on va ensuite corriger et ratifier. Ensuite, on va le signer et ce sera la rencontre avec bann kamarad !

La chairperson de la MTCSL a déclaré dans un entretien à notre confrère L'Express Turf que "la MTCSL est insolvable et (...) pas en mesure de payer une indemnité au-delà de celle que prévoit la loi dans les circonstances". Ce sera donc dur d'obtenir plus si...

(Il nous coupe). Je me concentre non pas sur la compensation dérisoire proposée mais sur le maintien de l'emploi. Et que le CDM ne tombe pas sous le contrôle de gens mauvais.

Mais avez-vous compris que les carottes sont cuites pour MTCSL ? Qu'il n'y rien à faire à votre niveau que de vous battre pour la meilleure compensation pour vos syndiqués.

Je ne suis pas un mercenaire ! Monn fini dir ou ki pé traversé. J'ai vous ai même donné la lettre que j'ai écrite au PM. Je vais me battre pour eux. Li zis pa posib nou sap dan karay nou tomb dan difé. Les gens doivent comprendre cela. Mon combat va loin. On n'a pas le choix. Mo pansé ki dan MTC péna dimounn ki pé rezisté avec étik ! Je crains que certains au MTC aient des liens avec PTP.

Vous êtes quand même injuste envers des gens qui ont tout tenté pour sauver la situation. Là on parle du président du MTC, Gavin Glover, et du management de la MTCSL.

Monn donn Glover mo lopinion lor li. Je n'ai pas à en dire plus ici. Je reste convaincu que le dossier du MTC et de la MTCSL n'a pas été bien défendu.