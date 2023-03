Ile Maurice: Opposition parlementaire - 'Pas question de se rendre à Moscou'

Le leader du Mouvement militant mauricien (MMM), Paul Bérenger, a annoncé que son parti de même que le Parti mauricien social-démocrate (PMSD et le Parti travailliste (PTr), ne souhaite pas répondre à une invitation du gouvernement russe pour assister à une conférence russo-africaine qui se tiendra prochainement à Moscou.

Le leader mauve, qui faisait état de ses discussions avec Navin Ramgoolam et Xavier-Luc Duval un peu plus tôt, a indiqué que c'est la deuxième fois que le gouvernement russe organise une telle conférence pour faire sa propagande. "Nous condamnons l'agression de l'Ukraine ; de ce fait, nous n'irons pas à Moscou et nous souhaitons qu'aucun parlementaire Mauricie ne s'y rende."

Paul Bérenger devait préciser que pour de telles missions, c'est le parti qui devrait déléguer ses représentants et non le speaker. Il condamne aussi le fait que la Russie a déploré le rôle joué par l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) et les États-Unis dans le conflit russo-ukrainien.

Parlant des travaux parlementaires, Paul Bérenger a souhaité que les travaux se déroulent comme avant le Covid-19, soit l'élimination de la distanciation physique, l'option de porter le masque et se mettre debout quand un parlementaire est appelé à prendre la parole. Au sujet des discussions sur une alliance électorale entre les trois partis, Paul Bérenger a indiqué que pour l'heure, il n'y a rien de définitif et que les discussions se poursuivront la semaine prochaine.

Les trois partis mettent en garde le gouvernement contre un nouveau renvoi des élections municipales et souhaitent que ce scrutin soit organisé comme prévu par la loi. Même s'il y a un souhait que les trois partis organisent un meeting commun le 1er-Mai, rien n'est encore définitif à ce sujet. Néanmoins, pour Paul Bérenger, s'il faut organiser un rassemblement commun du 1er-Mai, ce sera devant l'hôtel du Gouvernement à PortLouis. Surtout, après l'enthousiasme du rassemblement du 12 mars.

Répondant à une question sur une manifestation prévue demain dans la capitale, le leader du MMM a laissé entendre qu'il est pour des manifestations bien organisées et non des actions spontanées. "Nous savons bien que le MSM est tout le mal pour ce pays; le plus vite on se débarrasse de ce parti, le mieux pour le pays." Il dit ne pas trop croire dans "ces pseudo enquêtes" de l'ICAC, qui pour lui est une "cover-up machine".

Au sujet de l'annonce de la gratuité de l'éducation préprimaire, Paul Bérenger est d'avis que Pravind Jugnauth ne sait pas trop ce qu'il compte faire. "C'est pas évident car il y a déjà des subventions dans ce secteur et on ne peut empêcher ceux qui ont les moyens d'envoyer leurs enfants dans une école payante.". Finalement, le leader du MMM a une fois de plus condamné les agissements du commissaire de police. Sunil OO