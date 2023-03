Afrique: La Mission est une aventure qui vaut la peine d'être vécue

Calavì — "Au début du mois de janvier 2022, je me suis installé à Calavì, au Bénin, au Centre 'Brésillac' où les séminaristes de la Société des Missions Africaines suivent l'Année Internationale de Spiritualité (Noviciat), entre les deux ou trois années de philosophie et les trois ou quatre années de théologie". Le père Giovanni Benetti raconte l'expérience qu'il vit avec les jeunes séminaristes du Centre Calavì, à la périphérie de la grande ville de Cotonou, dans le sud du pays. "Je me trouve au milieu de tant de jeunes qui, avec les pères formateurs et les amis du Centre, nourrissent une atmosphère de fraternité et de simplicité", écrit le missionnaire.

Nigeria, Ghana, Kenya, Tanzanie, Togo, Côte d'Ivoire, Angola, Liberia, Zambie, R.D. du Congo, Bénin, Inde, sont les pays d'origine des 37 séminaristes actuellement présents au Centre de Brésillac à Calavi. Les prêtres formateurs SMA sont au nombre de 5, dont 1 indien, 2 nigérians, 1 polonais et 1 italien.

"Je suis impliqué, poursuit le Père Benetti, dans leur accompagnement spirituel, dans la préparation de quelques retraites et cours de formation, et dans la participation aux différentes rencontres prévues pour les formateurs. Selon le temps disponible, j'essaie aussi d'offrir, surtout le dimanche, mon service pastoral dans certaines paroisses voisines. Le travail ne manque pas et exige un grand sens des responsabilités, car il y va de la vocation et donc de la vie des séminaristes, futurs missionnaires SMA, qui attendent de moi et des autres prêtres un authentique témoignage chrétien.

Cela demande de l'humilité, ce qui permet aux formateurs de partager les problèmes et de s'immerger dans l'histoire personnelle de ces jeunes hommes en route vers le sacerdoce et l'engagement missionnaire sans frontières".

"Bien sûr, ici comme partout, tout n'est pas rose. L'eau, par exemple, n'est pas potable, il faut la filtrer ou la faire bouillir. Contrairement à Nairobi, où je suis depuis 2021, le climat tropical du Calavì est lourd et les moustiques anophèles sont très présents et actifs ; on essaie de les combattre avec des moustiquaires et des répulsifs. Cependant, j'ose le dire sans détour : la Mission est une aventure qui vaut la peine d'être vécue parce qu'elle aide à saisir ce qui est essentiel dans la vie et à relativiser ce qui risque de devenir un absolu.

Je demande au Seigneur de m'aider à être le reflet de son amour, ici et partout où le souffle de son Esprit me conduira. Mon désir est surtout de partager avec simplicité le don précieux reçu de Lui : la foi, qui donne goût, sérénité et sens à la vie".