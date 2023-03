Gambie: Le Ministre du Commerce envisage la réduction des coûts de dédouanement des marchandises dans les ports

Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Intégration Régionale et de l'Emploi (MoTIE), Mr Baboucar Ousmaila Joof, a déclaré aux membres de l'Assemblée Nationale que son ministère envisage la réduction des coûts de dédouanement des produits de base dans les ports afin de trouver des solutions aux hausses de prix dans les marchés.

Il a également déclaré que son Ministère avait pris contact avec des agences de transport maritime et d'autres parties prenantes en vue de faire face à la hausse des prix dans le pays.

" Nous avons organisé des réunions avec les agences de transport maritime et de dédouanement, ainsi qu'avec d'autres parties prenantes de la chaîne de valeur, afin de discuter et d'identifier des mesures permettant la réduction des coûts de dédouanement dans les ports ", a déclaré Mr Joof.

" L'un des principaux résultats de ces réunions a été l'identification et la simplification des services fournis par les agences maritimes, y compris les frais de manutention dans les terminaux et les points de passage. À cet égard, le ministère a écrit aux agences maritimes pour qu'elles rationalisent leurs frais en fonction des services qu'elles fournissent, et ce, afin qu'elles puissent se conformer aux normes internationales ".

Il a ajouté : " Le ministère a également renforcé sa collaboration avec l'Administration Portuaire de la Gambie et l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) en vue de faciliter le dédouanement des importations de produits essentiels en temps voulu et d'éviter les frais élevés.

" Nous avons également maintenu une collaboration étroite avec la Banque Centrale de Gambie afin de faciliter la disponibilité des devises étrangères nécessaires au règlement des importations de produits de base.

" Nous travaillons avec les institutions commerciales pour renforcer notre engagement dans notre effort de rationalisation des procédures et des lignes directrices relatives aux frais et charges associés à l'importation de marchandises en vue de réduire le fardeau des importateurs, qu'ils transfèrent en fin de compte aux consommateurs ".

Le Ministre a déclaré qu'il entretient également des discussions avec les institutions gouvernementales concernées afin d'établir un mécanisme de régulation des agences maritimes.

" Le Ministère supervise et vérifie les stocks et les prix des produits de base essentiels tels que le riz, le sucre, la farine, les huiles comestibles et autres, afin de s'assurer que ces produits sont disponibles en quantités suffisantes et abordables pour le public. A cet égard, le Ministère consulte régulièrement les principaux importateurs et détaillants de ces produits de base en vue de mener des discussions et de trouver des solutions aux problèmes et difficultés qu'ils rencontrent dans la distribution de ces produits ", a-t-il indiqué.

Le prix mondial des denrées alimentaires a augmenté à des niveaux sans précédent depuis 2020, a affirmé le Ministre du Commerce : " Cela est dû aux impacts négatifs du Covid-19, à la guerre entre la Russie et l'Ukraine et aux mauvaises conditions météorologiques qui ont considérablement perturbé la chaîne d'approvisionnement mondiale, entraînant des augmentations de prix et, dans certains cas, des restrictions à l'exportation de la part des pays exportateurs. "

