Angola: Le ministère de la Santé renforce le diagnostic et le traitement de la tuberculose

Luanda — Le ministère de la Santé (MINSA) développe une série d'actions pour renforcer de plus en plus la prise en charge des patients tuberculeux, afin de parvenir à l'accès au diagnostic et au traitement précoces.

Selon la directrice nationale de la santé publique, Helga Freitas, s'adressant à la presse ce jeudi, ces actions, menées par le Programme national de lutte contre la tuberculose, ont permis la réduction de la morbidité et de la mortalité chez les patients qui, se font soigner dans les hôpitaux du pays sur une base quotidienne.

La responsable, qui s'exprimait à l'occasion de la Journée mondiale de la tuberculose, qui sera célébrée le 24 mars, espère que la maladie ne sera plus la troisième cause de décès et l'un des principaux problèmes de santé publique.

Helga Freitas a expliqué que les actions en cours préviennent la transmission de la tuberculose et qu'elles ont également un impact sur la manière de lutter contre la résistance aux médicaments et d'assurer un accès accru au diagnostic et au traitement de la tuberculose dans les communautés.

En ce moment, il a assuré que le programme de lutte contre la tuberculose travaille à mobiliser les communautés sur la maladie et son traitement dans les hôpitaux du pays.