Nigeria: Opérations de maintien de la paix de l'ONU - Abuja réintègre le processus après dix ans d'absence

Le Nigeria s'était retiré des opérations de maintien de la paix des Nations unies en 2013 pour lutter contre les organisations terroriste dans le pays.

Le commandant par intérim de la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abyei (Unisfa), Benjamin Sawyerr, a confirmé le retour des soldats nigérians dans les opérations de maintien de la paix des Nations unies. Il a expliqué que les troupes nigérianes viendront compléter le contingent des huit pays contribuant à l'Unisfa. Les troupes poursuivront leurs activités dans le respect des valeurs fondamentales des Nations unies, à savoir l'intégrité, l'impartialité, le professionnalisme, le respect de la parité et de la diversité, a-t-il souligné.

Depuis les années 1960, le Nigeria a été un contributeur majeur de militaires et de policiers aux opérations de paix des Nations unies qui ont servi dans des dizaines de missions. Pour sa première mission, il avait d'abord fourni des Casques bleus à l'Opération des Nations unies au Congo, de 1960 à 1964. Il s'agissait d'aider le gouvernement congolais à maintenir l'ordre et à fournir une formation et une assistance technique.

De 2003 à 2018, les troupes nigérianes ont été l'épine dorsale militaire de la Mission des Nations unies au Liberia, contribuant à rétablir la sécurité dans un pays qui a connu une guerre civile brutale. Le Nigeria aura été parmi les derniers pays à partir du Liberia. En janvier 2018, les Libériens et la communauté internationale ont assisté au premier transfert démocratique du pouvoir dans le pays depuis des décennies, en grande partie grâce au Nigeria et à d'autres pays contributeurs de militaires et de policiers.

Quelque 320 policiers et soldats nigérians auront participé à l'opération de maintien de la paix des Nations unies au Mali pour soutenir le gouvernement dans la stabilisation du pays après que les rebelles islamistes et Touaregs ont pris le contrôle du Nord. Au total, le Nigeria a participé à huit opérations de maintien de la paix au monde.