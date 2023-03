Congo-Brazzaville: Musique - Teddy Benzo en concert à l'IFC de Brazzaville

Celui que les fans appellent "Mwana mboka" va livrer un concert de hip-hop le 1er avril prochain, dans la grande salle de l'Institut français du Congo, à Brazzaville. Tout ceci pour le grand plaisir de ses fans.

Considéré comme l'un des rappeurs les plus en vogue en République du Cogo, Teddy Benzo est un artiste complet, doté d'une présence scénique sans équivalent qui lui permet d'être à l'aise sur scène. Pendant ses spectacles, le public chante ses chansons avec lui. Ses couleurs et les émotions musicales se mêlent et s'entrelacent lors de chaque morceau qu'il interprète. Mélancolie, ambiance, insouciance et lucidité affutée sont toujours présentes tout au long de ses concerts.

L'artiste va assurer son spectacle en chantant et dansant sur ses plus gros succès, des plus anciens aux plus récents, en passant par les titres tels que "Ya pamba", "Mwana mboka soldier", "D.A.T", "Diable a té", "Street business", "Illégal", avec comme big papa Olomaniama, Seseseko, Bina kaka, Tia na se, Mibali, Bala-bala, Etaliyo. Sa belle musique est un mélange de rap et d'afro soul sous forme de rythmes bantous savamment concoctés sous un temps old school, musique à travers laquelle l'artiste Teddy Benzo vante les mérites, les valeurs intrinsèques et incommensurables de l'Afrique.

Autrefois appelé Benzular, Teddy Benzo a fait ses débuts dans l'université du hip-hop en 1990 au sein du groupe Impartial Def, jouant avec Poki Diama et Stone, deux artistes rappeurs. Après le départ de ces deux artistes pour l'Afrique de l'Ouest et la France, il évolue avec Fuma Strong et adhère à la production afro centrique (PAC). C'est le début d'une longue et riche carrière qui fait aujourd'hui le bonheur de ses fans. Amoureux et pratiquant du basketball, Teddy Benzo attiré par ce sport, sa deuxième passion, va émigrer au Gabon puis en Afrique du Sud où il fait la connaissance de Cam, un artiste rappeur gabonais et Léon, un beatmarker et producteur, originaire de la République démocratique du Congo. Ensemble, ils ont mis sur pied le label large production. De cette structure va sortir le premier album de Cam "Entre joie et peine". Après le départ de Léon pour des raisons professionnelles, Cam et Teddy Benzo décident de monter le label rage qui sort dans la foulée l'album "Caneducation".