Congo-Brazzaville: ART - Kabala Metadjis Genia Yolande renoue avec le monde artistique

S'il y a des voix qui chantent l'âme, celle de Genia y fait partie. En effet, son époustouflante prestation a marqué le public le samedi dernier au Centre africain de Pointe-Noire, lors de la soirée Painter night en honneur à la femme peintre.

Zoom sur cette artiste polyvalente ( peintre, musicienne et designer) qui renoue avec la scène après moult remises en question.

A la croisée des chemins entre Edith Piaf et Patricia Kass, les compositions de Genia laissent de belles traces sur l'âme et l'esprit. Nostalgie, souffrance et joie de vivre se retrouvent dans cette virée musicale. "'Je suis fan de la musique française, mais pas fermée à d'autres styles musicaux vu que moi même je fais de la world musique combinée à la musique tradi moderne", explique la jeune femme qui est très penchée sur les vieilleries françaises.

"J' ai longtemps hésité de remonter sur la scène. Ces dernières années n'ont pas été roses et j'avais entre parenthèses mis ma carrière de musique de côté. Mais aujourd'hui, plus jamais. J'ai cette forte conviction qui me vient du Seigneur que c'est mon temps de revenir", a révélé la musicienne qui prépare un album avec des thèmes tels que les rapports humains, Dieu, l'ambiguïté de l'homme, le pardon de soi, mais aussi ses peurs, craintes, joie et victoires. ".J'ai dû faire un travail sur moi, je me suis donc débarrassée de mes peurs et fantômes...et quand je suis montée sur la scène, et je me suis sentie vivre, libre et entièrement en phase avec moi même", a fait noter Genia qui renaît de ses cendres après plusieurs années d'errance.

Une renaissance qui tombe à point nommé puisque l'artiste a vu ses toiles être exposées lors de la soirée Painter Night au Centre africain, en honneur de la femme peintre en particulier et de toutes les femmes en général.. "J'ai longtemps erré avant de trouver ma voie, mon style, ma signature car je me questionne beaucoup sur l'être humain, sur Dieu, ma vie, celle des autres, je suis dans une étape de ma vie où je veux me recentrer sur moi afin de ressortir le meilleur de moi...", a indiqué l'artiste prête à vivre pleinement sa passion.

Après un passage dans le noir où elle se retrouve au chômage, l'artiste fatiguée et rangée par la peur du lendemain se lance dans l'avicole, une décision qui fait sourire son entourage. " J'ai connu les railleries de mon entourage, des humiliations, mais les gens ne savaient pas pourquoi je m'étais lancée dans cette entreprise. Je voulais être autonome et l'avicole m'a permis de m'acheter du matériel pour commencer mon art", assure Genia. " C'était une véritable délivrance, faire ce que j'ai toujours aimé faire et être autonome m'a comblé de bonheur, j'étais en paix avec moi même", a reconnu l'artiste.

Ses peintures et ses créations d'accessoires

Ses peintures parlent de tout, mais la femme occupe une place prépondérante dans ses oeuvres. " La femme est le socle de la vie, et comme je parle de la femme, il y a évidemment un pan de mon histoire", a-t-elle fait savoir, vouant une admiration pour les couleurs noir et rouge. Beaucoup de symboles aussi illustrent ses tableaux. En effet, l'artiste ne fait pas dans la dentelle car ses tableaux abstraits sont des sujets de réflexion vu qu'elle privilégie le débat via ses oeuvres qui choquent parfois, intriguent et interpellent.

Bricoleuse dans l'âme, elle s'est remise à la fabrication des accessoires. Un marché prometteur, assure-t- elle, puisque les femmes congolaises consomment de plus en plus des articles locaux même si les expatriés, dit-elle, restent les premiers consommateurs de leurs produits. " Qui a dit que la vie est facile? J'invite donc les jeunes filles à se battre pour leurs rêves mais aussi à ne dépendre de personne", a fait savoir cette dernière, heureuse de vivre passionnément son art.