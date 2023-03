Congo-Brazzaville: Portrait - Qui ne connaît pas le ' Roi Elvis ' ?

Comme pour le chanteur et acteur américain Elvis Presley, on pourrait surnommer Elvis Tchicaya le " Roi Elvis ", roi d'une extrême gentillesse empreinte d'humilité, comédien, conteur, poète et personnage incontournable de l'Institut Français du Congo (IFC) de Pointe-Noire.

Elvis Tchicaya est un mec bien. ça saute aux yeux. Cultivé et passionné, toujours posé et souriant. C'est un homme de théâtre, un conteur et poète d'aujourd'hui. C'est aussi un enfant d'hier qui a grandi à Mvoumvou, là, juste derrière le stade Jean-Louis-Kokolo " Kopa ", du nom de l'ex-avant centre de l'As Cheminot reconverti arbitre international. Mais Elvis s'est plus intéressé aux bandes dessinées de son père qu'au football, se glissant tantôt dans la peau de Blek le Roc, tantôt dans celle de Zembla, pour refaire l'histoire à sa guise en véritable comédien. A peine neuf années sur la terre et déjà des rôles à l'église dans des spectacles mettant la Bible en lumière ! L'enfant était précoce.

Baccalauréat D, Institut supérieur de technologie et de commerce, formation hygiène sécurité environnement et à la clé, une vie d'artiste ! Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, voilà de quoi est fait Elvis. Sous les feux des projecteurs, sa vie de jeune comédien emprunte une voie royale marquée par les oeuvres de grands auteurs, Marivaux, Voltaire, Shakespeare, V. Hugo, Labou Tansi. On y croise des metteurs en scène comme Jack Percher, Pierre Claver Mabiala, Georges Mboussi... Elvis ne fait pas que jouer, il récite des poèmes, comme ceux de Tchicaya U'Tam'Si. " Je suis né d'une famille de comédiens, musiciens, écrivains. L'art coule dans mes veines et c'est un sang dont je ne peux me passer, ça me poursuivra ainsi jusqu'au vieil âge ", précise Elvis qui est aussi conteur comme en témoigne sa participation à la Caravane des conteurs en janvier de cette année.

En parallèle de ses nombreuses activités artistiques, Elvis obtient, en octobre 2016, un stage d'agent d'accueil à l'IFC de Pointe-Noire, deux mois plus tard il signe un contrat à durée indéterminée jusqu'à devenir le coordinateur des Points lecture et le responsable médiation auprès des écoles. Lui faisant observer que depuis son intégration à l'IFC il aura vu trois directrices déléguées aux commandes, on ne peut s'empêcher de lui poser la question de savoir comment il perçoit la vision féminine sur la culture : " L'implication, la vision et l'apport des femmes dans la culture sont différents de ceux des hommes, il y a une sensibilité plus marquée et une intuitivité qui fait qu'elles se posent moins de questions. Les relations sont plus spontanées, elles osent plus que les hommes. J'ai beaucoup appris à leurs côtés et j'apprends encore aujourd'hui avec Gaëlle Médélus, la directrice déléguée actuelle, que ce soit sur le management ou la gestion d'équipe et de projets ", reconnaît celui qui aimerait un jour avoir la responsabilité d'une structure culturelle pour mener des projets de création de spectacles, de formations, de rencontres artistiques et de sensibilisation en milieu scolaire.

OEuvrant pour la culture congolaise d'un côté, travaillant pour un Institut français de l'autre, Elvis pose un regard aiguisé sur le fossé qui sépare les deux pays dans la considération de l'art. " C'est le jour et la nuit, notamment dans l'accompagnement de l'Etat, de l'implication des acteurs culturels. Cependant, je constate une amélioration dans certains secteurs, des structures indépendantes se mettent en action sans attendre le soutien des pouvoirs publics parfois démissionnaires. C'est une démarche assez nouvelle et un progrès mais, là où le bât blesse, c'est qu'il reste un long chemin à faire quant à la création de lieux culturels et à l'amélioration des conditions de travail ", observe Elvis qui a la trempe pour prendre un bâton de pèlerin et parcourir ce chemin de croix.