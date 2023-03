Congo-Brazzaville: Petites escapades dans Brazzaville - Bars et lounges qui font trop envie

Brazzaville est une ville à deux facettes : un côté jour et un côté nuit. Une ville des contrastes : le poids du jour, de la lutte et du quotidien et un côté fête, chic et paillettes ; les cocktails, la musique, la lumière feutrée des bars et lounges.

Après la lumière du jour, viennent les lueurs douces et feutrées du début de soirée et de la fin de nuit. Brazzaville, loin de l'agitation des rues et des cités, revêt sa cape d'élégance et de charme des endroits bien, des lieux secrets, à trouver, à découvrir.

Brazzaville, c'est une ville dans la ville, une vie derrière la vie ; une ville des envies et un rythme à deux leviers.

Il y a quelque vingt ans, les quartiers populaires prêtaient le nid aux bars classiques à grand bruit, aux décibels qui coupaient l'envie, mais dont la côte ne décroissait pourtant pas. Ces bars étaient pleins de jour comme de nuit, et saturés en période de fêtes de d'année.

Ces bars, c'était la promiscuité, les pères de famille qui descendaient des casiers de bière sur une table où pleuvaient les coques d'arachide, les amantes, les " deuxième bureau ", qui essayaient de tenir la forme spirituelle de la moitié de l'homme en question mais sans évidence.

Leurs sourires étaient forcés, nerveux, leur attitude soit désinvolte, soit crispée face aux amis de ce monsieur qui savaient pertinemment qu'elles ne faisaient que tricher, et qu'ils avaient déjà assuré leur loyauté à la " Mère ya palais " qu'ils feignaient là de ne plus connaître.

Puis sont arrivés les VIP dont le concept plaisait déjà un peu plus : un peu plus d'intimité, un peu plus de style mais résolument un niveau de décibels toujours trop élevé et des mineurs qui on ne sait comment en trouvaient l'entrée.

Il y a quelque cinq à dix ans, ont fait leur arrivée à Brazzaville des bars et lounges dans la suite stylée des lieux de joie qui ont fait le renom à de la ville tels que " Chez Temba ", Mokili mobimba.

Les lounges, " salon " en anglais, sont des lieux de choix, de privilège et de style. La recherche visuelle est particulièrement prononcée ; tout est fait pour procurer le bien-être, la relaxation et assurer le jeu d'apparat.

Les lounges se déclinent en plusieurs offres : bar-lounges, lounge et restaurant, lounge et terrasse, lounge rhum et cigare, etc. Bien que le nom ne ressort pas toujours toute l'offre de la maison, le bar et la restauration s'inscrivent comme des services de premier palier pour l'éventail des lounges de Brazza.

Les lounges attirent une cible jeune, fraîche, professionnellement active, aisée ou qui se challenge, s'autorise à avoir des entrées dans Brazzaville, quitte à y laisser quelques plumes mais définitivement changer sa qualité de vie par le courage seulement et satisfaire ses envies, se faire plaisir.

Les bars et lounges sont foncièrement des lieux de rencontre, des endroits pour voir et pour être vu, se faire des amis et parfois des ennemis mais surtout trouver une chérie, un type bien, bien par la poche, par l'apparence extérieure. S'impose ensuite la nécessité de prendre le temps de vérifier l'essence intérieure et c'est là que ce n'est plus du jeu.

" La nuit, tous les chats sont gris ", comme dit cette célèbre chanson ivoirienne. Brazzaville, ville des envies, ville de la séduction, ville de Mami Wata, ne fera certainement pas exception à la règle alors... Il est bon de se faire envie, mais il est mieux de ne pas y laisser sa vie.