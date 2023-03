Congo-Brazzaville: A la découverte de... Angela Ikonga, la vipère

L'athlète Angela Ikonga évoluant à Pointe-Noire a émerveillé le public lors des combats qui l'ont récemment opposée aux adversaires de sa catégorie. Elle s'est, en effet, imposée et a remporté la médaille. Une victoire qui traduit son désir de faire mieux et atteindre le sommet.

L'imposante judokate est sans nul doute sur la voie de réaliser une carrière typique de judokate professionnelle. Sa taille, son gabarit, sa force physique ainsi que sa technique lui permettent souvent de faire des prouesses sur le tatami et de susciter l'engouement des supporteurs lors de ses combats. Le mois des femmes oblige, Angela demande à ses compatriotes, dans leurs secteurs d'activités respectifs de donner le meilleur d'elles afin non seulement de sauver l'image des femmes, mais aussi de prouver leur compétence. " Il est important d'aimer ce que vous faites et les résultats viendront de façon naturelle ", estime-elle.

Cette année, lors de la Coupe Edith-Lucie-Bongo-Ondimba qui s'est déroulée du 12 au 13 mars à Oyo, dans le département de la Cuvette, elle a dominé toutes ses adversaires et remporté, sans trop de peine, la médaille d'or qui était réservée à sa catégorie. La jeune Angela est encore ceinture marron mais compte déjà beaucoup de médailles dans sa gibecière.

Deuxième lors de la première édition de cette coupe, elle a marqué une évolution en occupant la première place. " Aujourd'hui je viens de changer de cap en obtenant la médaille d'or. Cela marque une évolution dans ma carrière et je me battrai pour conserver ce titre ", a promis la vipère.

Basketteuse de formation, c'est en 2015 que celle qui se considère comme l'une des têtes d'affiche du judo féminin à Pointe-Noire a goûté au judo, mais apparemment c'était amer puisqu'elle a quitté le tatami à quelques semaines d'entrainement seulement. C'est finalement en 2019 que Me Falkao l'a obligée de rejoindre le club, l'avenir de Mvou-Mvou.

A l'image de son idole et star du judo féminin Miranda, la vipère souhaite faire mieux en honorant le Congo sur le plan international. Pour ce faire, elle se donne corps et âme au travail et multiplie parfois ses heures d'entraînement.