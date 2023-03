Congo-Brazzaville: Protection des consommateurs - L'adoption d'une loi s'impose

Le secrétaire exécutif de l'Observatoire congolais des droits des consommateurs, Mermans Babounga, a invité le gouvernement à accélérer le processus d'adoption de la loi sur la protection du consommateur. C'était à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des consommateurs, le 15 mars, sur le thème " L'autonomisation des consommateurs grâce à des transitions énergétiques propres ".

L'Observatoire congolais des droits des consommateurs a profité de l'occasion pour présenter son rapport de 2022 sur l'état de protection des droits des consommateurs congolais. Les recommandations ont aussi été formulées.

Selon ce rapport, la protection du consommateur au Congo est diluée à l'intérieur de plusieurs textes sectoriels. Or, la spécificité de ce domaine exige une législation spéciale. " Un projet de loi a été initié par le gouvernement en 2012, malheureusement, depuis plus de dix ans, ce projet n'a jamais fait l'objet d'un examen en Conseil des ministres ", a déploré le secrétaire exécutif de l'Observatoire dont le document souligne la violation par les pouvoirs publics des droits des consommateurs congolais concernant l'accès aux services de base tels que le droit à une alimentation, à l'eau et l'électricité, aux communications électroniques, aux services financiers, aux transports, à un environnement sain ainsi qu'aux services de santé.

A propos de la santé, le rapport souligne que malgré les efforts consentis par le gouvernement dans la construction des infrastructures sanitaires, les défis liés à l'accès aux services de soins de qualité demeurent, en raison du non fonctionnement régulier des services d'appui au diagnostic des pathologies : laboratoire, service de radiologie et d'échographie, etc.

S'agissant du droit d'accès à l'eau et à l'électricité, l'Observatoire a noté des irrégularités dans la fourniture de ces produits auprès de certains abonnés. Cette situation a occasionné une augmentation de plus de 200% de la facture d'eau pour les ménages vivant notamment dans les deux grandes villes du pays.

A cela s'ajoute la non prise en compte des mesures de sauvegarde environnementale dans les travaux de réparation et d'extension du réseau entrepris par les deux opérateurs. Les pénalités de retard de paiement adossées à chaque quittance relèvent d'une parafiscalité entretenue par la société Energie électrique du Congo. L'Observatoire exhorte l'opérateur concerné à les supprimer simplement.

A propos de la flambée des prix des denrées alimentaires, le texte rappelle que la lutte contre la vie chère exige une approche holistique qui passe par la consultation et le dialogue avec les parties prenantes dont les associations des consommateurs. " Nous regrettons que ces associations n'aient pas été associées lors du processus d'élaboration et de mise en oeuvre du plan de résilience ", a indiqué Mermans Babanga.

Signalons qu'outre la recommandation à propos de l'adoption d'une loi sur la protection du consommateur, il est également demandé aux gouvernants d'appliquer l'arrêté sur le déblocage des prix et sur les circuits de distribution, de veiller à la transparence du marché et des prix, d'annuler toutes les menues taxes collectées dans les points de rupture de charge, de sensibiliser et d'éduquer le consommateur sur l'utilisation optimale des biens et services ...