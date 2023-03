Congo-Brazzaville: Lire ou relire - ' Le combat spirituel du prêtre en Eglise ' de l'abbé Guy Roland Mouyamba

L'essai spirituel publié aux éditions Paulin Poucouta Yoba à Pointe-Noire, en République du Congo, livre les principes de base de l'exorcisme et de la délivrance dans la foi catholique.

L'abbé Guy Roland Mouyamba est officiellement un exorciste diocésain. Il s'inspire de l'expérience de son ministère pour édifier le public sur la pratique de l'exorcisme et de la délivrance dans un monde où l'influence du spirituel est plus que remarquée dans la vie privée des individus.

Dans un volume de 202 pages, le prêtre exorciste décrit les arcanes du combat spirituel tel que l'Eglise le vit et le veut. Sa démarche transdisciplinaire implique à la fois la spiritualité, l'exégèse, la psychanalyse, la médecine, le droit et la sociologie.

Huit chapitres, en effet, composent son discours. " Au fil des chapitres, le lecteur va à la découverte de données précises sur la possession, les phénomènes paranormaux autour de la sorcellerie, la franc-maçonnerie, etc. Comme il ne suffit pas de stigmatiser l'action extraordinaire de Satan et ses adeptes : l'auteur nous invite à nous engager avec lui dans "le combat spirituel du prêtre en Eglise" ", écrit l'abbé Albert Nkoumbou à la préface.

Le lecteur découvre dans cet ouvrage avec force détails, les occasions, les lieux et causes de possession ou d'infestation démoniaque. Des remèdes à ces maux spirituels y sont proposés, suivant l'orthodoxie de l'Eglise et l'action de l'Esprit saint après de multiples expériences vécues. L'auteur invite à plus de lucidité, d'humilité et de prudence dans l'approche de ces phénomènes pour ne pas voir ou ignorer l'impact du démon à chaque situation. Il cerne, par exemple, le cas de la transe, qui selon lui relève souvent de l'hystérie et des possessions démoniaques, car Dieu n'agit pas dans le désordre et ne cause pas de déséquilibres psychiques pour se dire ou agir.

Ce livre est une mine d'informations sur la question du combat spirituel, un combat qui concerne chaque être humain à un moment ou un autre de son histoire. Car, l'influence du monde invisible n'est ni à négliger ni à dramatiser. Toutefois, l'obéissance à la parole Dieu et les habitudes saines demeurent favorables à un climat serein qui éloigne des pesanteurs démoniaques et de leurs manifestations.