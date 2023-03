Mauritanie: Maroc/Mauritanie - Signature d'une convention-cadre de partenariat dans le domaine de la pêche maritime

Une convention-cadre de partenariat a été signée entre la Fédération nationale des industries de transformation et de valorisation des produits de la pêche (FENIP) et la Fédération mauritanienne de pêche (FNP), en marge du Forum d'investissement conjoint entre la Mauritanie et l'Organisation de la coopération islamique (OCI), ouvert mercredi à Nouakchott

Cette convention vise à instaurer un partenariat de long terme entre les deux groupements professionnels, portant sur le développement des compétences et des ressources humaines et la coopération en matière de recherche scientifique, rapporte la MAP.

Dans une déclaration à la MAP, la directrice de la FENIP, Lamia Znagui, a souligné que cette convention-cadre a pour objectifs de promouvoir l'échange des expériences et de renforcer l'action conjointe dans certains aspects, dont l'information, la recherche scientifique et l'organisation de rencontres pour développer le partenariat entre les acteurs économiques membres des deux organisations.

Il s'agit, également, de se pencher, en concertation, sur les questions relatives à la durabilité des ressources halieutiques, a-t-elle ajouté, notant qu'à l'occasion de ce forum, des réunions de travail seront organisées afin d'élaborer un plan d'action pour mettre en oeuvre cette convention.

La participation de la FENIP au Forum d'investissement, a-t-elle poursuivi, constitue un pas vers de nouveaux partenariats, en application des Hautes Instructions Royales, en ce qui concerne le rôle crucial des organisations professionnelles dans le renforcement des partenariats, notamment avec les pays africains.

Le Forum d'investissement Mauritanie-OCI vise à mettre en avant les opportunités d'investissement en Mauritanie et à renforcer les relations économiques entre la Mauritanie et les Etats membres de l'Organisation de la coopération islamique.

Cette rencontre connaît la participation d'acteurs économiques représentant les secteurs public et privé, des banques, des institutions et instances officielles ainsi que des organisations patronales et des groupements professionnels en provenance des pays membres de l'OCI, dont le Maroc.